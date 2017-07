GROENE STER OEFENT TEGEN EREDIVISIONIST RODA JC

Voetbalvereniging RKSV Groene Ster uit Heerlerheide speelt op woensdag 12 juli aanstaande tegen eredivisionist Roda JC uit Kerkrade. Een interessante ontmoeting tussen de Trots van het Zuiden en de hoofdklasser uit Heerlerheide die komend seizoen voor het zevende achtereenvolgende seizoen zal uitkomen op dit hoge niveau. Voor Roda JC-supporters is dit de enige oefenwedstrijd die de Kerkraadse ploeg, onder leiding van de nieuwe technisch directeur Harm van Veldhoven en trainer Robert Molenaar, in de regio zal spelen tegen een tegenstander die uitkomt op hoog amateurniveau.

Roda JC start op 2 juli 2017 met de voorbereiding op een nieuw seizoen in de eredivisie en speelt tegen Groene Ster de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding. Bij beide teams zullen een aantal nieuwkomers aantreden. Bij Roda JC zullen ongetwijfeld ook een aantal nieuwelingen direct hun opwachting maken. Zekerheid is alvast de nieuwe doelman Hidde Jurjus, voor één seizoen gehuurd van PSV. De nieuwe Groene Ster-trainer Maurice Verbunt heeft de beschikking over de volgende nieuwkomers: Eloy Cox en Boyd Joosten (beide afkomstig van Chevremont), Wessel Franssen (Eijsden), Jelle Raets (BSV Limburgia), Tom Hermans (Roda JC) en Lars Heuten (MVV).

Volop reden dan ook om deze oefenwedstrijd te bezoeken. Het duel zal worden gespeeld in Heerlerheide, op sportpark Pronsebroek aan de Hei-Grindelweg. Aftrap op woensdag 12 juli is om 19.00 uur. De kassa’s zijn al vanaf 17.00 uur open, dus kom op tijd!

Groene Ster nodigt alle leden en hun familie en vrienden en Groene Ster supporters van harte uit om deze wedstrijd te bezoeken en er met zijn allen een leuke avond van te maken.

Voor verdere info, volg www.groenester.nl of de Facebook-pagina van Groene Ster.