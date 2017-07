De bezoektijden in Zuyderland Medisch Centrum worden per 3 juli verruimd.

De algemene bezoektijden in Zuyderland Medisch Centrum worden per 3 juli verruimd. Bezoekers zijn op locatie Heerlen en Sittard-Geleen welkom tussen 11:00 uur en 20:00 uur. Alleen voor de Intensive Care, Zuyderland Geboortecentrum en MPU/GGZ gelden afwijkende tijden.

Primaire doel is het verruimen van de voorzieningen van de patiënt. Hij kan nu zelf het moment bepalen waarop hij bezoek wenst te ontvangen. Ook is de bezoeker minder gebonden aan tijdstippen en ondervinden zij voordelen van de spreiding. Denk hierbij met name aan het reduceren van de wachttijden bij de liften en verminderde parkeerdruk rond 15:00 uur. De bezoektijden zijn nu ook over beide locaties gestandaardiseerd.

Bezoekers zijn ’s ochtends na 11:00 uur welkom, zodat de verzorging van patiënten door verpleegkundigen en artsen niet wordt verstoord. Er is tevens gekeken naar het creëren van rustmomenten voor patiënten tussen 14:00 uur en 16:00 uur, met name bij meer-persoonskamers. Het ontvangen van bezoek is op die momenten wel mogelijk in bijvoorbeeld het restaurant ‘t Wevertje, maar niet op de kamer van de patiënt.

Uitzonderingen

Intensive Care (Heerlen en Sittard-Geleen)

Contactpersonen (directe familieleden) zijn op afspraak welkom tussen 14:00 en 20:00 uur. Andere bezoekers zijn, in overleg met de contactpersoon, welkom tussen 19:00 en 20:00 uur.

Zuyderland Geboortecentrum (Heerlen)

Kraam-/Neosuites: de partner en eventuele broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom. Andere bezoekers kunnen in overleg met de ouders en verpleegkundigen een tijd afspreken. Op de Verloskamers is bezoek toegestaan in overleg met de verpleegkundigen.

MPU (Heerlen) / GGZ (Sittard-Geleen)

Bezoek is door de week welkom van 18:30 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen (in Sittard-Geleen ook op woensdagmiddag) van 14:00 tot 17:00 uur. Daarnaast zijn contactpersonen van 14:00 tot 20:00 uur welkom op de gesloten unit GGZ (unit 2).

Voor alle afdelingen geldt: maximaal 2 personen gelijktijdig bij een patiënt op de kamer.

Archieffoto Parkstadactueel/Lucho Carreno