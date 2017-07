Grashaus Aachen vat vol verrassingen  

redactie van Parkstadactueel/Ton Reijnders |

De geschiedenis van het middeleeuwse Grashaus, nabij de voormalige vismarkt (Fischmarkt) in Aachen reikt terug tot de dertiende eeuw. Het Grashaus was het eerste Akense raadhuis, werd daarna als gevangenis gebruikt en deed tot drie jaar geleden dienst als stadsbibliotheek en stadsarchief. Anno heden is het een bijzondere locatie op de route Charlemagne.

Wie het Centre Charlemagne op het Katschhof, de voormalige binnenhof van de palts tussen Dom en Akense stadhuis, binnenstapt krijgt in het foyer een historische plattegrond van Aken en leert er ook de locaties van de Route Charlemagne kennen en daarmee ook de geschiedenis van Karel de Grote en de ontwikkeling van zijn stad Aachen. Het Akense stadhuis (macht), De Dom (godsdienst), Het SuperC van de RWTH-universiteit(wetenschap). Couvenmuseum (wooncultuur) en De Elisenbrunnen (badcultuur) Haus Löwenstein, het internationale krantenmuseum (media) en Het Grashaus (Europa) vormen de locaties. Elk met een bijzondere geschiedenis. Het Grashaus levert het tastbare bewijs. Tijdens de ombouwwerkzaamheden tot station op de Route Charlemagne kwamen lang achter pleister en stucwerk verborgen bijzondere wandbeschilderingen en bogen tevoorschijn. Een indrukwekkend tijdsdocument. De complete bovenverdieping van het Grashaus is nu een tentoonstellingsruimte, die de geschiedenis van Europa weerspiegelt.

Zaterdag 08.07. / 15.07. / 22.07. / 29.07.2017 is het Grashaus gratis te bezichtigen. Trefpunt is Fischmarkt 3 Aachen, Eingang im Hof alle zaterdagen om 15.00. De entree is gratis. Wel is aanmelding vooraf noodzakelijk omdat het aantal deelnemers bewust laag wordt gehouden.

Aanmelden kan tot uiterlijk twee dagen vooraf via: T +49 241 432-4998 of e: museumspaedagogik@mail.aachen.de