Sterrenkok Servais Tielman reikt certificaten uit een jeugdige sterrenkoks-in-de-dop Veertien kinderen volgden kooklessen bij KinderResto Heerlen

Veertien kinderen uit de Heerlense wijk Schandelen ontvangen woensdag 12 juli, uit handen van chefkok Servais Tielmans van sterrenrestaurant Cucina del Mondo een certificaat voor het met succes volgen van bijzondere kooklessen in het KinderResto van VanHarte. De kinderen leerden tijdens negen bijeenkomsten niet alleen over gezonde voeding, maar ook over een gezonde leefstijl. “Maar de lol in het koken blijft het belangrijkste”, aldus KinderResto-coach Hanneke Philipsen.

“De sfeer was fantastisch. Er was veel enthousiasme onder de kinderen tijdens de lessen. En het was leuk om hun trots te zien als de ouders aan het eind van de middag aan tafel schoven om een hapje mee te eten. De kinderen raakten geïnteresseerd in waar voedsel vandaan komt. Hun interesse in wat ze nu eigenlijk eten is gegroeid”, aldus coach Hanneke. Na de zomer start een nieuwe serie kooklessen in Heerlen. Opgeven kan via kinderresto@restovanharte.nl.

Tien leuke en leerzame middagen in het KinderResto

In tien middagen komen thema’s aan de orde als hygiëne, veiligheid, proeven, waar komt onze voeding vandaan, een gezonde leefstijl, sporten, ontspanning en kennis van de wijk. In verband met de zomervakantie waren er in Heerlen negen i.p.v. tien lessen. De KinderResto’s werken samen met welzijnsorganisaties uit de wijk en sportscholen. Alle middagen worden begeleid door getrainde professionals. Die zien hoe vriendschappen opbloeien en hoe kinderen trots op zichzelf worden. Op Facebook KinderResto kun je dat volgen.

Alle kinderen zijn welkom bij KinderResto!

In Nederland leeft 11% van alle kinderen in een huishouden dat moet rondkomen van een minimum inkomen of lager. Onderzoek en de praktijk van alle dag leren ons dat deze situatie voor opgroeiende kinderen een handicap vormt voor hun kansen in de toekomst en een bedreiging is voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Juist voor deze kinderen heeft Resto VanHarte KinderResto’s in het leven geroepen. Stichting VanHarte levert op deze manier een bijdrage aan de versterking van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van kinderen.

Resto VanHarte; hét recept voor een betere buurt, ook voor kinderen

Er zijn inmiddels KinderResto’s in de volgende steden: Almelo, Almere, Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Delft, Deventer, Ede, Eindhoven, Emmen, Gouda, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Schiedam en Zoetermeer. We willen het aantal KinderResto’s uitbreiden, verspreid door het land en in buurten waar mensen minder kansen hebben. Maar dat kunnen we niet alleen. We zoeken aansluiting met samenwerkingspartners. De uitbreiding van het aantal KinderResto’s wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, subsidiegevers, fondsen en sponsoren.

