MTB Route Landgraaf valt in de prijzen bij Dutch MTB Trail Awards

De gehele mountainbikeroute Strijthagen van MTB Routes Parkstad is tijdens de 1e editie van de Dutch MTB Trail Awards uitgeroepen tot het meest technische segment van Nederland!

Motivatie van de jury voor de keuze voor de route die de Wilhelminaberg met de Brunssummerheide verbindt was dat alle technische uitdagingen waar mountainbikers naar op zoek zijn, te vinden zijn in deze route: Hoogteverschil, uitdagend bochtenwerk, boomwortels, drops, nortshores (routeelementen gemaakt van verzaagde boomstammen) en sinds afgelopen week zelfs een rotsenpartij.

Deze award is een mooie waardering voor 25 jaar MTB routewerk in Parkstad, waar jaarlijks circa 800 manuren worden besteed door vrijwilligers van Mountainbikeclub Discovery om de routes verder te ontwikkelen en te onderhouden.

Op zondag 9 juli, tijdens de Discovery Trail Day, een meetup en bikeparty voor alle gebruikers van de Parkstad MTB Routes op Park Strijthagen in Landgraaf, zal de award worden overgedragen aan de routewerkers die deze bijzondere routepaal een mooie plek langs de route zullen geven. Tevens wordt op een deel van deze route van 14 tot en met 16 juli het NK MTB georganiseerd.

Tijdens de Dutch MTB Trail Awards gingen andere prijzen naar Beesterzwaag voor de beste nieuwe route, de Utrechtse Heuvelrug won een award voor de goede samenwerking met natuurbeheerders en het beste Bikepark is te vinden in Doetinchem. De aanmoedigingsprijs was voor de route in Deventer en de publieksprijs ging naar de route in Hellendoorn, waar tevens de uitreiking plaatsvond.

Over Mountainbikeclub Discovery

Mountainbikeclub Discovery is hét aanspreekpunt op het gebied van mountainbiken in de regio Parkstad. We realiseren en onderhouden 4 mountainbikeroutes in Parkstad Limburg en brengen mountainbikers in Parkstad bij elkaar. Harmonie met andere recreanten, respect voor de natuur en samenwerking met natuurbeheerders en lokale overheden zijn belangrijk bij onze activiteiten. Meer informatie over Mountainbikeclub Discovery is te vinden op www.mtbclub-discovery.nl

