Deze zomer vindt in Kasteel Hoensbroek ZomersKasteelPlezier plaats. Weer of geen weer, er is altijd van alles te beleven: spelen, speuren, wandelen of picknicken. In de zomervakantie is het kasteel van 1 juli tot en met 3 september elke dag geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Tickets zijn nu ook online te bestellen.

Kasteel Hoensbroek

Kasteel Hoensbroek kent meer dan veertig ruimtes waar avonturen uit verre verledens tot leven komen. Het oudste deel van het kasteel stamt uit 1250. Het kasteel is een van de best bewaarde en best toegankelijke kastelen van Europa.

Gratis familiespeurtocht

Het kasteel is leuk voor jong en oud. Er zijn dan ook speurtochten voor alle leeftijden. Zo is Code M een leuke familiespeurtocht. Men duikt achter de schermen van de spannende familiefilm CODE M. Met een musketiersrugzakje met hierin allerlei attributen die nodig zijn, is het de bedoeling om de geheime code te kraken. Tijdens de zomer is de familietocht na betaling van de entree gratis zolang de voorraad strekt.

Oude KasteelSpelen

Het binnenplein van het kasteel staat vol met middeleeuwse spelen die kinderen uitdagen om hun behendigheid te tonen of een spel slim te spelen. Er zijn allerlei verschillende spellen van het visspel, Trou-madame, kegelen, steltlopen, zwierbol, sjoelen, ringwerpen tot het Ridder Hoen SpringKussen.

Zomerfamiliekaart

Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen is er nu ook een speciale familiekaart. Hiermee kan de hele familie een hele dag genieten van en spelen en speuren in en rondom het kasteel. Voor meer informatie zie www.kasteelhoensbroek.nl