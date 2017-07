Kerkrade avond in Rodahal wordt beklijvende WMC-happening 

Ton Reijnaerts |

Met Beethoven meets Grieg staat dinsdagavond in de Roda-hal een bijzonder WMC-concert op het programma.

De Rodahal en het Wereld Muziek Concours (WMC) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het WMC was zelfs een van de belangrijkste redenen dat het gebouw in 1966 is gerealiseerd. De Rodahal moest zorgen voor een verdere ontplooiing van het WMC, het belangrijkste internationale festival voor de blaasmuziek.

Een bijzondere concertcyclus in de Roda-hal is dan ook een uitgelezen mogelijkheid om samen met mars- en showwedstrijden de vele mogelijkheden van de blaasmuziek te belichten. Dinsdagavond 11 juli is dan ook een avond om met rood te omcirkelen op de kalender. Onder het motto Alle menschen werden Brüder’, de bekende regel van Friedrich Schiller’s ‘’ Ode an die Freude’, sinds jaar en dag ook het mantra van het WMC, legt een keur aan Kerkraadse musici, zangers en bijzondere solisten, zoals de Kerkraadse diva Kim Savelsbergh, de verbinding tussen dit slotkoor van Beethovens 9de Symfonie en het bekende Pianoconcert opus 16; de theatermuziek bij het stuk Peer Gynt van Edvard Grieg. De regie tijdens de Kerkrade vond is in handen van Manon Meijs, dirigente van het Kerkraads Symfonie Orkest. Aanvang in de Rodahal is 20.00.

Foto Kerkraads Sympfonie Orkest