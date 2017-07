Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert zomerprogramma met Guido Geelen en Esther Janssen

Ton Reijnaerts |

Zondag 16 juli opent buitenplaats Kasteel Wijlre haar zomerprogramma met twee tentoonstellingen. In het hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House en de Tuin toont beeldhouwer Guido Geelen een uniek overzicht van zijn bokalen. Tegelijkertijd vindt in het historische Koetshuis de tentoonstelling Conversations #1 plaats met werk van beeldend kunstenaar Esther Janssen en filmmakers Miriam Gossing & Lina Sieckmann. De opening wordt zondag om 15.00 uur verricht door de heer Koopmans, Gedeputeerde van de Provincie Limburg.

In de tentoonstelling Colouring wordt voor het eerst de unieke serie van twintig bokalen gepresenteerd die Guido Geelen gedurende zijn artistieke loopbaan heeft gemaakt. Guido Geelen is een beeldhouwer die sinds de jaren ‘80 een nieuw elan aan de Nederlandse keramiek geeft. Jo en Marlies Eijck, grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre, kochten in 1988 de eerste bokaal van Geelen. Dit werk in rode gebakken klei, ¬¬vormde het startpunt voor deze serie. Speciaal voor de tentoonstelling in het Hedge House maakte Guido Geelen vier nieuwe bokalen.

De tentoonstelling Conversations #1 in het Koetshuis toont het werk van filmmakers Miriam Gossing (Siegburg (DE), 1988) & Lina Sieckmann (Engelskirchen (DE), 1988) en beeldend kunstenaar Esther Janssen (Maastricht (NL), 1976). De werken van Esther Janssen lijken samen te vallen met de historische en hedendaagse architectuur en de gerestaureerde tuinen van de buitenplaats. Net zoals iedere haag in de tuin de blik leidt naar een nieuwe compositie, zo openbaart iedere haag, boom of struik in het werk van Janssen eveneens een nieuwe scène. Gossing & Sieckmann lijken de scènes van Janssen vervolgens te vertalen in bewegend beeld waardoor je als bezoeker een hyperrealistisch universum instapt.

Conversations #1 is de eerste editie van een meerjarenprogramma in het Koetshuis van buitenplaats Kasteel Wijlre, waarin telkens twee tot drie kunstenaars, filmmakers, architecten en/of ontwerpers worden getoond die geboren en getogen zijn in de Euregio en die zich ieder in een andere fase van hun kunstenaarschap bevinden.