Goran Bregovic & his Wedding and Funeral Band

Datum: dinsdag 18 juli

Tijd: 20.00u.

Locatie: Rodahal

Prijs: €35,00

Goran Bregović mixt traditionele zigeunermuziek met onmiskenbare popklanken. De veelzijdige musicus componeerde soundtracks voor films, zocht de samenwerking met rocker Iggy Pop en toert op dit moment met zijn Wedding and Funeral Band over de wereld. Zowel op zijn platen als live trekt Bregović alle registers open: van stampende rock-n-roll tot melancholische overpeinzingen over het leven. Tango, pop, klassiek, rock. Maar de rode draad in zijn veelomvattende oevre is de zigeunermuziek. Op zijn album Champagne for Gypsies uit 2012 bezingt hij, samen met onder andere de Gipsy Kings en Eugene Hutz van Gogol Bordello, het tragische lot van de zigeuners.

Het is niet alleen tragiek bij Bregović. Een lied als Gas Gas is bijvoorbeeld een onvervalst feestnummer waar zijn publiek stevig op kan dansen. Ook op zijn meest recente album Make Music Not War: Kalasnikov & Kalashnikov uit 2014, waarvoor hij samenwerkte met het Athens Symphony Orchestra, slaat hij zijn luisteraars om de oren met opzwepende Balkanklanken. Bregović bedient zich kortom van een zeer breed palet aan stijlen en emoties.

Nadara

In het voorprogramma zorgt niemand minder dan de authentieke Romagroep Nadara voor de warming-up. De Transylvanian Gipsy Band uit Roemenië maakte carrière op grote muziekfestivals als Sziget, Khamoro, IRAF, filmfestival Cannes en ons eigen Gipsyfestival Tilburg. Nóg een reden om dit concert niet te willen missen!

Bron en Foto WMC