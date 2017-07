Urban Tropic Streets sambafestival in Heerlen

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

Zaterdag 29 juli a.s. groovet Heerlen op de urban exotic beats uit de favelas van Rio de Janeiro. Twaalf Braziliaanse sambabands uit de Euregio spelen hun aanstekelijke grooves op meerdere plaatsen in het centrum. Na een spetterende parade door het centrum vloeien zo’n 200 muzikanten van alle sambabands samen in een “knallende grande finale”, geleid door Mireille Linger van Wereld Muziek School Amsterdam en N.E.W.S. Percussie – dit jaar ook te zien in Parkstad Limburg Theater Heerlen.

Verder deelnemende bands… uit Heerlen: Diversão! – bekend van het theaterspektakel “La Fura dels Baus” tijdens Cultura Nova 2016, Animoso en Saltando, uit Maastricht: Batida, Bateria Volle Petaj en Entusiasta, uit Keulen: Katakichi, uit Breda: Maisquenada, uit Vught: Batedeira, uit Alkmaar: Bateria Unidos, uit Sittard: Razzmetazz en Teramang Afro-Brazil Percussion, met een workshop voor sambista’s in het publiek.

Het Urban Streets festival is een productie van Cultura Nova. Het festival is gratis toegankelijk. om elkaar te ontmoeten in een gezellige tropische zomersfeer, net als vorig jaar: volle terrassen, gezellige pleinen en leven in de straten….!

Voor meer informatie zie: http://sambafestivalheerlen.nl en https://www.facebook.com/sambafestivalheerlen

Photography www,pedrohamers.com