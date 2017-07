redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Roda JC Kerkrade heeft zaterdagavond haar vierde oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend afgesloten. In het Jan Louwers Stadion was de formatie van hoofdtrainer Robert Molenaar met 2-3 te stek voor eerstedivisionist FC Eindhoven.

Roda JC trapte af met nieuwelingen Simon Gustafson en Jorn Vancamp in de basis, evenals testspeler Tsiy Ndenge. Na amper zes minuten gespeeld te hebben wist Jorn Vancamp de bal uit een corner van dichtbij langs doelman Ruud Swinkels te schuiven waarmee hij de uitploeg op een 0-1 voorsprong zette. Nog geen 60 seconden later lag de bal aan de andere kant van het veld op de stip. Mart Lieder wist de strafschop te benutten en bracht hiermee de stand weer op gelijke hoogte. In de minuten die hierop volgden wisten beide ploegen een aantal kansen te creëren maar echt gevaarlijk werd het voor beide doelmannen niet. Vlak voor rust was het toch Roda JC dat weer op voorsprong kwam. Feyenoord-huurling Simon Gustafson kreeg, na een mooie combinatie met Vancamp, teveel ruimte van de verdedigers van FC Eindhoven en wist de 1-2 koelbloedig af te maken. Na rust verschenen onder andere Mitchel Paulissen, Celestin Djim en Nathan Rutjes op het veld. Celestin Djim startte een fraaie solo vanaf eigen helft en kon alleen op de Eindhovense- doelman af. Na een schot op de paal wist hij de bal in de rebound alsnog binnen te schieten en zette hiermee de Kerkradenaren op een 1-3 voorsprong. Door dit doelpunt kreeg Roda JC meer zelfvertrouwen wat resulteerde in verschillende grote kansen. Ognjen Gnjatic was in de slotfase dicht bij een doelpunt. Met een geplaatst schot wist hij de bal in de verre hoek te leggen, helaas strandde deze poging op de onderkant van de lat. Vlak voor het eindsignaal wist de thuisploeg nog iets terug te doen in de persoon van Dennis van Vaerenbergh, hij knikte uit een corner de 2-3 binnen. Hiermee bepaalde hij ook meteen de eindstand in Eindhoven. Aanstaande zaterdag (29 juli) speelt Roda JC een oefenduel in het Herman Vanderpoorten stadion. Om 19:00 trapt de formatie van hoofdtrainer Robert Molenaar af tegen het Belgische Lierse S.K.

Foto®Wendy Peters