LHC, SV Abdissenboch en UOW ‘ 02 slaan de handen in elkaar!!!

Laura-Hopel-Combinatie (LHC), UOW ’02 en SV Abdissenbosch gaan samen werken m.b.t. het meidenvoetbal. Het meidenvoetbal is razend populair en de snelst groeiende sport van Nederland. Dat merken ze ook bij LHC , UOW ’02 en SV Abdissenbosch. De laatste jaren zijn de meiden aantallen gestaag gestegen waardoor er bij beide clubs meerdere meidenteams actief zijn. Door de populariteit van het EK vrouwenvoetbal is de kans groot dat deze aantallen nog verder zullen groeien.

Gezamenlijk willen we het meiden- en dames voetbal naar een hoger plan tillen. Daarvoor is het van belang om zoveel mogelijk meiden aan het voetballen te krijgen en te houden. Dit kan alleen als we samen gaan werken volgens Jo speth van UOW ’02: ”Door de samenwerking die wij al hadden met de meiden van SV Abdissenbosch en nu met LHC komen we tot een cluster van een 90 tal meiden. Nu kunnen we meerdere meiden teams per categorie maken. Dat betekend concreet dat we de meiden kunnen laten voetballen met leeftijdsgenoten en er geen meiden teams meer zijn waar het te grote leeftijdsverschil een rol gaat spelen. Ook kunnen de speelsters nu gemakkelijker doorstromen en de teams zich onderling elkaar uithelpen als er een keer een te kort aan speelsters is”. Ron Rouschen van LHC: “Deze clubs hebben het meiden voetbal al langer hoog op de agenda staan. Het voetballende meisje staat centraal en niet de clubs. Door deze samenwerking aan te gaan durven de clubs over hun eigen schaduw heen te stappen in het belang van de meiden. Samen hebben we een brok aan ervaring met het meidenvoetbal en ik ben er zeker van dat we alle meiden die geïnteresseerd zijn in voetbal iets moois te bieden hebben”. Maurice Voestermans, Technisch jeugdcoördinator meiden- & vrouwenvoetbal Zuid van de KNVB juicht deze samenwerking toe: “Wij zijn sinds dit jaar in gesprek met meerdere clubs uit Landgraaf en Kerkrade om te kijken of er mogelijkheden bestaan om tot samenwerking te komen m.b.t. het meiden/damesvoetbal. Dat LHC, UOW en SV Abdissenbosch dit nu al zo snel op pakken is goed nieuws voor het meidenvoetbal in Landgraaf en Kerkrade”.

Wij zoeken jou !

Vanaf komend seizoen gaan alle meiden verder onder een clusternaam van UOW, LHC en SV Abdissenbosch. Ben je al een echte voetbalmeid of wil je graag voetballen, kom dan eens vrijblijvend kennismaken bij LHC, UOW of SV Abdissenbosch

.Dat kan al vanaf 5 jaar (Bambino’s) tot aan de Veterinnen. De eerste twee weken mag je kosteloos mee trainen om daarna te beslissen of voetballen echt iets is voor jou.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met:

LHC:

Ron Rouschen

tel: (+31) 643372582

mail:ronrouschen@ziggo.nl

UOW:

Jo Speth

tel: (+31) 654778659

mail: cj.speth@hotmail.com

Foto Wim Berendsen