Roda JC Rijdt komende 3 jaar MINI Cooper

Roda JC Kerkrade heeft zich voor de komende drie seizoenen verbonden aan het automerk MINI. De spelers en staf gaan rijden in een zwarte MINI Cooper 3-deurs of een MINI Cooper Countryman.

Beide modellen worden op Limburgse bodem gebouwd bij VDL Nedcar in Born. MINI dealer Keram, met vestigingen op Maastricht-Airport en op de Autoboulevard in Heerlen, gaat de MINI‘s leveren en onderhouden.

“Roda JC is een echte Limburgse club, diep geworteld in de regio. Keram en VDL Nedcar zijn partners die hier perfect bij passen, echte ambassadeurs waarmee Roda JC zich graag wil identificeren. Dat geldt ook voor MINI, een kwaliteitsmerk met een duidelijke eigen identiteit:” aldus Nick Janssen, Commercieel Directeur Roda JC Kerkrade.

Ralph Kerres en John Meessen van Keram: “Wij zijn allereerst echt trots dat Roda JC Kerkrade heeft gekozen voor het merk MINI. Zakelijk heeft MINI de afgelopen jaren enorme sprongen gemaakt. De nieuwste SUV MINI Countryman, van Limburgse bodem, is hier het lichtend voorbeeld van: ongelofelijk ruim, mooi design, zeer veilig en zeer scherpe (lease)prijzen, zowel voor bedrijf- als privé lease. Natuurlijk ook voorzien van de laatste nieuwe techniek op het gebied van motorisering en connectiviteit. Dat deze MINI‘s nu ook nog in Limburg -bij VDL Nedcar- gebouwd worden vond Roda JC een echt pre. Limburg en MINI zijn met elkaar verbonden middels deze samenwerking.”

Keram is meer dan 50 jaar bekend als de sportieve BMW dealer in Limburg. Vanaf de start in 2001 ook als de scorende MINI dealer op het speelveld actief, zal Keram met al haar medewerkers, zorgen voor het optimale MINI gevoel bij staf en spelers van Roda JC Kerkrade!