BinckBank Tour 11 augustus ook door Onderbanken – live op TV

De BinckBank Tour, tot vorig jaar bekend als de Eneco Tour, een WorldTour-wedstrijd voor beroepsrenners die van 7 tot en met 13 augustus a.s. wordt verreden met 3 etappes in Nederland en 4 etappes in België, kent op vrijdag 11 augustus een rit in het Zuid-Limburgse land. De start van de vijfde etappe is namelijk om 12.30 uur op het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard. De finish is om circa 16.30 uur, ook op het mooie Tom Dumoulin Bike Park in Sittard, gelegen direct naast het Fortuna Stadion.

Aan de start komen veel renners die enkele weken geleden nog actief waren in de Tour de France en daarom zullen L1, NOS Studio Sport, Eurosport en de Belgische sportzender Sporza de wedstrijd live uitzenden. De tweede passage door Onderbanken om circa 15.00 uur zal samenvallen met de start van de live-TV-uitzending. In totaal zal de gemeente Onderbanken 3 maal worden gepasseerd.

Route

Vanuit het Duitse Hillensberg wordt de Kneijkuilerweg/N580 bij Bingelrade bereikt. Vandaar wordt koers gezet richting Schinveld, waarna een klein stukje N274 volgt tot de rotonde bij de Brandweerkazerne. Via de Merkelbeekerstraat en de Groeneweg wordt richting Merkelbeek gereden.

Op het smalle kruispunt met de Kloosterstraat gaat het rechtsaf o.a. over de Clouserweg richting Bingelrade. Via de Dorpsstraat, de Geerweg en de Hulterweg gaat het vervolgens terug richting Merkelbeek.

In Merkelbeek gaat het dan over de Belenweg, de Houtstraat en de Groenhaagweg richting Klein Doenrade.

In de vroege middaguren rond 12.45 uur zal het peloton de gemeente Onderbanken voor het eerst passeren. Daarna gaat het via Vaesrade en Nuth richting o.a. Valkenburg (o.a. Cauberg) en Maastricht terug naar Sittard.

Na een passage van het Tom Dumoulin Bike Park volgen nog 2 ronden van 38 km via Hillensberg, de gemeente Onderbanken, Klein Doenrade, Oirsbeek, Puth, Sweikhuizen, terug Puth, Munstergeleen, Windraak, Watersley terug over de Middenweg/N276 naar Sittard.

De tweede passage komend uit Hillensberg is rond 15.00 uur en de derde passage is rond 15.50 uur. De wedstrijdkaravaan telt ongeveer 170 renners, circa 60 auto’s en circa 50 motoren.

Auto’s niet langs weg parkeren

Bewoners aan genoemde wegen, vooral in de dorpskernen, worden verzocht hun auto’s niet langs de weg te parkeren en rekening te houden met een oponthoud van enkele minuten.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Organisatie BinckBank Tour

Foto Binckbanktour