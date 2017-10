Leerlingen Beroepscollege Holz ontvangen Duits taalcertificaat

Acht leerlingen van het Beroepscollege Holz in Kerkrade hebben ‘Goethe A2 certificaten’ uitgereikt gekregen. Dit zijn internationaal erkende certificaten om kennis van de Duitse taal te bewijzen.

Op het Beroepscollege neemt het vak Duits een belangrijke plaats in. De reden hiervoor is niet alleen de ligging van Kerkrade vlakbij de Duitse grens. Het doel is om jongeren de kans te geven zich de Duitse taal zo eigen te maken dat ze grensoverschrijdend stage kunnen lopen en later op de Duitse arbeidsmarkt hun beroep kunnen uitoefenen. Het aantal jongeren dat hiervoor kiest wordt gestaag groter!

Eind september bracht een delegatie van NUFFIC (organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en het Ministerie van Onderwijs een werkbezoek aan het Beroepscollege Holz in Kerkrade. Zij woonden een les Duits bij en bekeken hoe het taalonderwijs er in de praktijk uitziet.

Tijdens de Duitse les kregen derdejaars leerlingen hun certificaat officieel uitgereikt, door wethouder Jo Schlangen (Onderwijs) van de gemeente Kerkrade.