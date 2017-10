Nieuwe avonturen van Pipo de Clown in Kerkrade

Redactie van ParkstadActueel |

Pipo de Clown, Mammaloe en de klunzige Klukkluk zijn vanaf dit najaar weer te zien op televisie bij RTL Telekids op het kanaal van RTL 8. Eén van de afleveringen van Pipo en z’n vrienden is opgenomen bij Abdij Rolduc en GaiaZOO in Kerkrade en zal op woensdag 18 oktober aanstaande om 8.00 uur uitgezonden worden.

Mooiste plekjes van het land. In elke aflevering van de tv-serie bezoeken Pipo en z’n reisgenoten een gemeente in Nederland, waarbij ze de meest unieke plekjes uit die streek aandoen. “Op deze toegankelijke en laagdrempelige manier kunnen we ook de jonge kijker laten genieten van de schoonheid van onze stad”, laat wethouder Tim Weijers (Marketing & Communicatie) weten.

Strategie. Sinds drie jaar positioneert Kerkrade zich door middel van de stadsmarketing campagne ‘Beleef Kerkrade’. Wethouder Weijers: “Doordat we als gemeente deelnemen aan programma’s als deze, benutten we de mogelijkheid om de mooie eigenschappen die Kerkrade rijk is te vermarkten. Inwoners, geïnteresseerden en liefhebbers van onze stad worden zo op de hoogte gesteld van de unieke kwaliteiten en omvang ervan.”

Foto Gemeente Kerkrade