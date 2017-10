RKSVB zich had moeten belonen met nog minimaal 1 goal. Uitslag: 1-1.

Janine Conjaerts |

Op zondagmiddag, 14:30 uur, staat de wedstrijd RKSVB 1 – Rimburg 1 op het programma. Hier vind RKSVB een oude bekende die twee seizoenen geleden nog bij deze club voetbalde, Sean Peters.

Beide teams beginnen gedreven aan de eerste helft, maar het is Rimburg die de meeste kansen krijgt. In de eerste 20 minuten is het dan ook Rimburg die de overhand heeft. RKSVB probeert zich onder de druk uit te voetballen maar dit wil nog niet helemaal lukken. Rimburg krijgt hierdoor een kans waarbij het nodig is dat Sander (keeper) staat op te letten.

In de 24e minuut wordt de score dan toch geopent door RKSVB. David geeft de bal hard voor, waar Morris komt ingelopen die de bal intikt. De bal rolt tergend langzaam de goal in maar dat maakt niemand iets uit. Het staat 1-0 voor RKSVB. Nog geen 3 minuten na de goal is het Rimburg die een grote kans krijgt. De bal gaat langs de keeper van RKSVB maar wordt van de lijn gered door Michiel. De score blijft dus 1-0. Rimburg blijft de eerste helft domineren maar krijgt zelfs met een cadeautje van de scheids (bal op randje 16 na een ‘overtreding’) de bal niet in de goal. Net voor rust vindt Rimburg dat toch het net.

Nummer 11 wil een voorzet geven vanaf de linker kant. De bal wordt zo scherp voorgegeven dat deze over Sander heen gaat en bij de tweede paal in de goal valt. 1-1. Na de rust begint RKSVB druk te zetten en krijgt hierdoor meteen een kans. Welke goed wordt verdedigd door Rimburg. RKSVB blijft druk zetten en krijgen de een naar de andere kans. Maar laat het ook weer na om de bal erin te schieten. In de 60e minuut is er een corner voor RKSVB. De scheids heeft hierbij een ongelukkige plek uitgekozen om te gaan staan.

Wanneer de corner wordt genomen, beginnen alle spelers te rennen, waarbij nummer 14 van Rimburg tegen de scheidsrechter opbotst en deze ten val brengt. Het spel ligt even stil maar wordt vervolgt wanneer de scheidsrechter weer ter been is. Hierna is het RKSVB die een kans krijgt. Thomas komt op langs de lijn en geeft good voor op David, die op zijn beurt de bal terug legt op Morris. Deze bal kan echter naar de kelderklasse worden opgestuurd want die zijn ze nu nog aan het zoeken. Rimburg houdt de kansen goed tegen maar komt zelf niet echt meer aan voetballen toe. Zodoende in daar weer een kans voor RKSVB, deze keer voor Mathijs.

Hij haalt uit maar de bal beland snoeihard op de paal. Als tussendoortje is nummer 20 van Rimburg aan het oefenen voor zeehond. Hij ligt op de grond en wil de bal uit koppen, wat een hilarisch gezicht is voor het publiek. Het komt aan op de laatste 5 minuten van de wdstrijd, waar Pieter nog een kopkans krijgt aan de kant van RKSVB en waar Sean nog een kans krijgt aan de kant van Rimburg. Beide inzetten worden door de keepers gekeerd.

Dit is aanleiding voor de scheidsrechter om na 93 minuten einde wedstrijd te fluiten. Het was een leuke pot voor het publiek waar RKSVB zich had moeten belonen met nog minimaal 1 goal. Uitslag: 1-1.

Foto’s®parkstadactueel/Lucho Carreno Meer foto’s op deze link.