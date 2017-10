FC HOENSBROEK ZOEKT PARTIME VERZORGER(M/V)

Ercan Erbas/FC Hoensbroek |

Namens de voetbalvereniging FC Hoensbroek zijn wij op zoek naar een verzorger(m/v), die bereid is om onze huidige verzorger Albert Hochstenbach te ondersteunen. Je zal met onze huidige verzorger een soort wisseldienst draaien. Dit betekent, dat de ene week verzorger A aanwezig is en de andere week verzorger B. Dit zal gebeuren in een cyclus van vrijdag, zondag en dinsdag. Tijdens de trainingsdagen dinsdag en vrijdag dien je aanwezig te zijn vanaf 18.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Tijdens wedstrijddagen(zondag) zal dit bij thuiswedstrijden vanaf ongeveer 12.45 uur tot ongeveer 17.00 uur zijn en bij uitwedstrijden vanaf ongeveer 11.30 uur tot ongeveer 18.30 uur.

We zijn op zoek naar een enthousiast persoon, die het liefst in bezit is van het diploma sportmasseur en ook kundig genoeg is voor het leggen van een tape en/of bandage. Tijdens trainingsdagen dien je tijdens de aanwezige uren beschikbaar te zijn voor alle leden, die zich melden met eventuele blessures. Op wedstrijddagen treed je vooral op als verzorger van ons 1e elftal. Ben je eventueel nog niet in het bezit van een diploma, maar volg je op dit moment wel een opleiding, schroom dan niet om toch te solliciteren.

Over de precieze invulling van de werkzaamheden nodigen wij u graag uit voor een gesprek. Voor deze functie stellen wij een vergoeding ter beschikking.

Interesse?? Neem dan snel contact op met Peter Douma(06-55846375) of Ercan Erbas(06-15112394).