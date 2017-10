Regenboogvlag hangt uit voor acceptatie seksuele en genderdiversiteit

redactie van Parkstadactueel |

Woensdag 11 oktober hangt gemeente Maastricht, met vele andere Nederlandse gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de regenboogvlag uit voor Coming-outdag. De regenboogvlag staat voor acceptatie van seksuele en genderdiversiteit: mensen mogen zijn wie ze zijn en houden van wie ze willen. Niet alleen op Coming-outdag maar het hele jaar door.

Boodschap aan iedereen Met het hijsen van de regenboogvlag maakt de gemeente het statement dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig moet kunnen voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook.

Noodzaak Coming-outdag is een Amerikaans initiatief uit 1988 en wordt sinds 2009 ook jaarlijks op 11 oktober in Nederland georganiseerd. Nederland behoort tot de landen in Europa die het meest positief over homoseksualiteit denken, maar aandacht vragen voor acceptatie van seksuele diversiteit blijft hard nodig.

Eigen keuzes maken Doel van de dag is dat iedereen zichzelf kan zijn en eigen keuzes kan maken. Iedereen beleeft liefde, vriendschap, seksualiteit en gender op een persoonlijke manier en dus maakt iedereen eigen afwegingen, die rekening houden – of juist breken – met familie, culturele tradities, gebruiken of religie. Daarom is het voor sommige mensen belangrijk om ‘uit de kast te komen’ en zoeken anderen naar eigen woorden en symbolen om uiting te geven aan gevoelens.

Activiteiten Deze week zullen door de COC Limburg diverse activiteiten worden georganiseerd in het kader van Coming-outdag. Nadere informatie is daarover terug te vinden op www.coclimburg.nl.