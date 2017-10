Verdiende receptie en feestavond voor korps Edelweiss Beloning voor eclatant behaalde succes op WMC Kerkrade 2017

Callie Steijaert |

Zoals bekend heeft inmiddels de herfst haar intrede gedaan. Deze seizoenswisseling vond plaats op vrijdag 22 september jl. om 22.02 uur jl. op het noordelijk halfrond waartoe ook Nederland behoort. Ondanks het prille begin van de herfst 2017 blikken we toch even terug naar de nu achter ons liggende zomer en vakantieperiode omdat in juli in Kerkrade het Wereld Muziek Concours (WMC) gehouden werd met deelname van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss.

Zoals bekend heeft het korps haar roots in Heksenberg/Heerlen. welk korps opgericht werd in 1960, maar toen nog als jeugddrumband o.l.v. wijlen/oprichter Wiel Heijltjes. Voor Edelweiss en haar grote supportersschare staat dan ook een meer als bijzondere datum met grote letters gegrift en dan hebben we het over zondag 23 juli jl. in hartje zomer dus. Genoemde datum betekende immers voor het korps D Day. Waarom de benaming D-day? Welnu, het korps o.l.v. dirigent Marcel Falize, tamboer maître Giel Aarts en uiteraard bijgestaan door het actieve bestuur onder voorzitterschap van Theo Tatarek en ondersteund door een paar honderd supporters/sympathisanten moest in het Parkstad Limburg Stadion Kerkrade bij het daar te houden WMC optreden.

Edelweiss kwam in deze 18e WMC-editie uit in de Marching World Division, het hoogste niveau van het WMC. D-day dag betekende voor Edelweiss ook om de jacht te openen op het felbegeerde WMC-goud. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoewel het korps vooraf heel wat repetitie uren besteedt had. Maar dan nog bestaat er geen zekerheid om succes te boeken, zeker voor WMC 2017. Want de jurering was anders van interpretatie. Om de internationale WMC-jury 2017, o.l.v. Henk Smit, te behagen moest immers alles tot in de finesses kloppen. De jury 2017 beoordeelde immers de korpsen dit jaar voor het eerst “realistisch, streng maar wel rechtvaardig”. Henk Smit verdedigde de jury “ommezwaai” dan ook door te stellen: “als de noten zuiver gespeeld worden en het korps strak over dat veld marcheert”, zijn de punten ook goed. Simpel toch

En juist aan dat gegeven voldeed Edelweiss bestaande uit 55 muzikanten in de leeftijd van 12 tot 65 jaar. Want hun jacht op het felbegeerde WMC-goud werd beloond met een puntenwaardering van maar liefst 91.13 en lof der jury en overtrof dan ook alle vooraf gedane verwachtingen. Er was immers hoop op een continuering van het in 2013 behaalde resultaat. De uitslag van 2017 mag dan ook bestempeld worden als een historisch WMC-resultaat en kan dan ook met trots gevoegd worden aan de bijna ontelbaar gewonnen prijzen, c.q. kampioenschappen, in hun nu 57 jarig bestaan. Dit rechtvaardigt dan ook de benaming van muzikale ambassadeurs voor wijk, gemeente en provincie.

Behalve de behaalde gouden medaille behaalde het korps een prima 7e plek van de 52 deelnemende korpsen uit o.a. Engeland, Duitsland, Frankrijk, België, Canada, Thailand en uiteraard Nederland en dit dus op het hoogste niveau: Marching World Division. Edelweiss mag dan ook erg trots zijn op dit behaalde resultaat te midden van andere traditionele topkorpsen.

Ter gelegenheid van deze successen houdt Edelweiss op vrijdag 13 oktober a.s. vanaf 19.00 uur een receptie en feestavond met muziek, een hapje en drankje, waarvoor eenieder welkom is in Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg 84 Heerlen.

Foto Edelweiss