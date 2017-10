Provinciale pop wedstrijd ‘Nu of Nooit’ barst los! vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober

In het weekend van vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober a.s. organiseert Stichting Popmuziek Limburg de eerste voorrondes van de provinciale pop wedstrijd Nu of Nooit. Nu of Nooit is al jaren dé showcase voor Limburgse popmuzikanten.

Vijf acts uit de provincie strijden per voorronde om een plek in de finale van deze wedstrijd en om de ultieme prijs: een optreden op Nederlands grootste en oudste popfestival: Pinkpop 2018. Na de twee gloednieuwe coachingsdagen zijn de dertig acts helemaal klaar voor de voorrondes. De eerste voorronde gaat van start op vrijdag 13 oktober en vindt plaats in poppodium Fraiche te Vaals. De tweede voorronde vindt plaats op zaterdag 14 oktober in poppodium Grenswerk, te Venlo. Beide voorrondes beginnen om 20.00 uur. Tickets zijn voor € 7,- verkrijgbaar via de websites van de poppodia.