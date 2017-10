Topprestatie Echte Bakker Hagedoren Succes bij Limburgse vlaaikeuring

redactie van Parkstadactueel |

De lekkerste karamelvlaai is gemaakt door Hagedoren de Echte Bakker uit Hoensbroek.

Peter Hagedoren heeft een prachtige prestatie geleverd door de eerste plaats in de categorie luxe vlaaien in de wacht te slepen tijdens de Limburgse vlaaikeuring 2017. Vorig jaar wist Peter Hagedoren de derde prijs in de wacht te slepen en in 2015 ook al een keer de eerste prijs. Nu staat hij wederom op het podium. Dat is een bijzondere prestatie en geeft de constante kwaliteit van deze bakker aan.

De ingezonden vlaaien werden beoordeeld worden door een geselecteerde professionele jury. In totaal zijn er ruim 300 vlaaien gekeurd ingezonden door 60 bakkers en ruim 130 leerling bakkers. De Karamelvlaai van Echte Bakker Hagedoren als beste beoordeeld in de categorie luxevlaaien!

De jury was unaniem enthousiast over de Karamelvlaai van Peter Hagedoren. Zeer mooi afgewerkt en uitstekend van kwaliteit. Een lust voor het oog en voor de smaakpapillen. Zeer de moeite waard om een bezoek te brengen aan deze bakker’. Aldus Jurylid Lars Vierhout.

Tekst T-Force Communicatieburo en Foto’s Hagedoren