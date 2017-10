Film La Mort de Louis xiv te zien in het filmhuis De Spiegel

Frankrijk, 2016 / 115 minuten

Regie: Alberto Serra

Met: Pierre Léaud, Filipe Duarte, Patrick d’Assumcao

Zaterdag 14 oktober / 20.00 uur TICKET

Maandag 16 oktober / 20.00 uur TICKETS

★★★★ Filmkrant – “Albert Serra’s nauwkeurig observerende en prachtig uitgelichte La mort de Louis XIV (is) een uitzonderlijke ervaring.”

★★★★ Film Vandaag – “Schilderij van sterfelijkheid”

Voor de Franse Revolutie stond het staatsbestuur in Frankrijk synoniem voor absolute macht, iets dat extreem tot uiting kwam tijdens de regeerperiode van Le Roi Soleil: Louis XIV (1638-1715). In deze film zien we alle grandeur die het Ancien Regime tekende, maar de film krijgt een geheel ander gezicht omdat met name de dood van deze Zonnekoning centraal staat.

De Spaanse filmmaker toont de Franse vorst in sfeervolle schilderij-achtige beelden vanaf zijn sterfbed, in aftakelende glorie. Louis komt de slaapvertrekken niet uit en de kijkers blijven bij hem. De boodschap die de film uitdraagt is duidelijk: niemand ontsnapt aan de dood.

Serra kiest er bewust voor om een sterfproces in beeld te brengen. De lijdensweg van Louis begint met een moeizame spijsvertering en eindigt met de onmogelijkheid nog langer te slikken – naast koudvuur. De toestand verslechtert mede door toedoen van een kwakzalver. Ook zien we de bespiegelingen van enkele van de vele, meelevende hovelingen van de koning, waarbij het besef van hun eigen machteloosheid meer en meer zich voordoet

