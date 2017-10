IKL stimuleert het organiseren van Landschapsactiviteiten voor jongeren

Leer in twee bijeenkomsten hoe je een buitenwerkdag organiseert voor jongeren. Speciaal voor begeleiders van Scouting en Jong Nederland die vaker met de groep naar buiten willen om de jeugd uit te dagen een prestatie neer te zetten organiseert IKL een cursus. De cursus biedt een praktische aanpak en de deelnemers kunnen daarna meteen met IKL aan de slag op een aansprekend project in de eigen omgeving. Er is een donderdagavondbijeenkomst op 2 en een zaterdagwerkdag op 4 november. De cursus wordt gegeven in Landgraaf en is voor deelnemers gratis.

Kinderen horen buiten te spelen en brengen te veel tijd achter een scherm door horen we. Makkelijk dan stuur je de kinderen naar buiten en is alles opgelost. Toch? Juist organisaties voor jongeren zoals Scouting en Jong Nederland organiseren activiteiten waarbij kinderen naar buiten gaan. Spel en vrij spelen in plaats van achter een scherm zitten

IKL nodigt jongerenorganisaties die avontuurlijke buitenactiviteiten willen organiseren en hun steentje bij willen dragen om Limburg mooier te maken graag uit om samen te bekijken welke mogelijkheden er in de omgeving zijn. Het snoeien van hakhout en knotwilgen spreekt bij veel jongeren tot de verbeelding. Het werken in kikkerpoelen spreekt tot de verbeelding. Maar wat als een groep een eigen buitenlocatie opknapt. Een plek die zij hebben ingericht en onderhouden. Tijdens deze cursus zien we graag jeugdbegeleiders die willen ontdekken welke wereld er buiten te winnen is.

Aanmelden voor de cursus is verplicht via: www.buitenkrachtlimburg.nl

Foto buitenkrachtlimburg