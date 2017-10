Lezing: “de stem van de ander”  door Petra Stienen in Landgraaf

Waar: Bibliotheek Landgraaf, vestiging Burgerhoes

Adres: Raadhuisplein 1

Datum: 25 oktober

Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur

De toegang is gratis voor leden van de bibliotheek en leden van het Vrouwengilde. Niet-leden €3,00

Aanmelden : 045-5695660 of info@bibliotheeklandgraaf.nl

Deze lezing is een samenwerkingsverband van bibliotheek Landgraaf en Vrouwengilde Landgraaf

Petra Stienen houdt zich al jaren bezig met de vraag: hoe gaan we om met het verschil in onze samenleving? Met haar ervaring als voormalig diplomaat in de Arabische wereld (ze werkte op de Nederlandse ambassades van o.a. Egypte en Syrië) draagt zij bij aan de discussie over wederzijdse beeldvorming tussen het Westen en het Oosten, mensenrechten, omgang met verschillen en leiderschap in de 21e eeuw.

Tijdens de lezing zal ze deze vraag beantwoorden op basis van haar drie boeken “Dromen ven een Arabische lente” (2008), “Het andere Arabische geluid”(2012) en “Terug naar de Donderberg”(2015). Hierbij vraagt ze vooral aandacht voor de stem van de ander en de meerstemmigheid van het midden.

Foto Bibliotheek Landgraaf