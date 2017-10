MIRACLES MRK film- en video art festival, 18-25 oktober 2017 

redactie van Parkstadactueel |

Openingstijden

Videofestival: 18-25 oktober, dinsdag t/m zondag van 11.00-16.00 uur. De voorstelling is doorlopend te bezoeken.:

Bezoekadres

Plenkertstraat 55, Valkenburg a/d Geul.



Uitgestrekte ondergrondse gangen, schaduwen die hun weg over oude muren zoeken, een intense stilte en af en toe opflakkerend kaarslicht… In deze adembenemende setting vindt de derde editie plaats van het internationale film- en videofestival van Museum Romeinse Katakomben, dit jaar met het intrigerende thema ‘Miracles’

De fascinatie voor wonderen en onverklaarbare gebeurtenissen zijn van alle tijden. Populaire series zoals bijvoorbeeld The Leftovers en Lost zijn bijvoorbeeld zonder uitzondering gebaseerd op het ‘onmogelijke’. Onverklaarbare verhalen die ons dwingen uit onze dagelijkse realiteit te stappen blijven op velen van ons een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen. Toch is de keuze voor dit bijzondere festival-thema met name gebaseerd op de aloude en kleurrijke fresco’s die in de talloze ondergrondse crypten van het museum te vinden zijn. Ze nemen je mee naar een andere dimensie, en verbeelden magische verhalen, wonderen, en onverklaarbare gebeurtenissen. Het jaarlijks terugkerend film- en videofestival legt een zeer interessante brug tussen het verleden en het heden door een internationale selectie van filmmakers en videokunstenaars die hun hedendaagse visie tonen op het thema ‘Miracles’.

We zien bijvoorbeeld een fabelachtige wereld, geschapen door de Italiaanse filmmaker Alessandro Amaducci, en een ontwapenende authentieke anekdote, vastgelegd door de Poolse video kunstenaar Piotr Piasta, terwijl Dave Lojek en Maxime Billon (Duitsland) ons confronteren met een serie realistische scènes die tegelijkertijd volkomen bevreemdend zijn. En dit zijn maar enkele voorproefjes van een smaakmakende lijst met maar liefst 16 visuele pareltjes.De selectiecommissie bestond o.a. uit curator Ana Frangovska (bekend van de Biënnale van Venetië), Benoit Piret (curator Contemporary art center EXIT11 in België) en Maureen Bachaus (artistiek directeur Museum Romeinse Katakomben).

Aanrader: combineer het film- en videofestival met de unieke ‘Miracles’ themarondleiding, en start je reis naar het ‘onmogelijke’ in het oude Rome om de betovering vervolgens op hedendaagse wijze voort te zetten in de prachtige ondergrondse filmzaaltjes. De video’s worden doorlopend vertoond tijdens openingsuren van het museum.

Toegangsprijzen video festival

Videofestival (zonder rondleiding) voor kinderen tot 12 jaar: gratis

Videofestival volwassenen (zonder rondleiding): €4,50

Videofestival in combinatie met een reguliere rondleiding:

Volwassenen € 9,50, kinderen € 6,00

Museumkaarthouders: gratis

Toegangsprijzen thema rondleiding ‘Miracles’

De themarondleiding is alleen te boeken op reservering, met een minimum van 4 personen.

Volwassenen € 9,00

Museumkaarthouders: gratis

Kinderen € 5,50

Meerkosten privé-gids € 25,00 per groepReserveren

​U kunt een kaartje reserveren door een email met uw gegevens en de gewenste datum/tijd te sturen naar rondleidingen@katakomben.nl

Bron en Foto’s MRK film- en video art festival