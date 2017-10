Op woensdag 18 oktober wordt weer een Midweektocht in Gulpen

redactie van Parkstadactueel |

Midweektocht in Gulpen

Op woensdag 18 oktober 2017 wordt weer een Midweektocht in Gulpen georganiseerd. De midweekwandelingen zijn ideale tochten voor iedereen die op zoek is naar een ontspannen en gezond uitje op een doordeweekse dag. Bijvoorbeeld voor kinderen die zich samen met opa, oma of ouders willen uitleven op hun vrije woensdagmiddag.

Of voor senioren die op zoek zijn naar een verzorgd dagje uit tegen wandelvriendelijke prijzen. Maar ook voor mensen die in diensten werken is het een uitstekende manier om op een doordeweekse dag ontspanning te zoeken in de mooie natuur. Elke midweekwandeling kent steeds nieuwe routes en paden die de prachtige omgeving van Gulpen tot zijn recht laten komen. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving een gratis versnapering voor onderweg. Het midweekteam staat klaar om u te ontvangen en te verwennen.

Routes van 5, 10 en 15 km

Steeds nieuwe routes

Gratis versnapering voor onderweg

deaal voor senioren, kinderen, vakantiegasten en mensen met wisseldiensten

Wie na het parcours van 10 km nog energie over heeft kan aansluitend nog het parcours van de 5 km lopen.

Tijdens de midweektochten wordt er géén aparte rustplaats worden ingericht. Wel zal voor de wandelaars op de 10 km en 15 km het parcours zodanig worden uitgezet dat zij onderweg een café of restaurant zullen passeren, alwaar zij een korte sanitaire stop kunnen maken en eventueel hun inwendige mens kunnen versterken.

Startplaats:Café Paddock, Dorpsstraat 13 te Gulpen

Starttijd: 5 km vanaf 9.00 tot 14.00 uur

10 km vanaf 8.00 tot 14.00 uur

15 km vanaf 08.00 tot 13.00 uur.

Sluitingstijd om 17.00 uur

Inschrijfgeld:Conform de richtlijnen van de regio Limburg van de KWBN

IVV-stempel is aanwe­zig

Informatie: www.veldlopersgulpen.nl, info@veldlopersgulpen.nl

Foto®Parkstadactueel/lucho Carreno