Zebra’s verliezen “streekderby “ tegen Amstenrade.

John Janssen/Bekkerveld VR1 |

Zondag, 15 oktober 2017 stond bovengenoemde wedstrijd gepland.onder zomerse weersomstandigheden kon er op het kunstgras bij .Bekkerveld gespeeld worden, de twee vrouwenteams uit de regio uitkomende in de eerste klasse D van het vrouwenvoetbal gingen de “strijd “aan met elkaar. Bekkerveld koos vanaf het begin van de wedstrijd voor behoudend en verdedigend voetbal met een 5 man sterk middenveld waar de bezoekers de nodige moeite mee hadden, en zich ook maar sporadisch voor het doel van ilke Brandsma kwamen,

Dit frustreerdede bezoekers zodanig dat met hun gelouterde speelsters weinig creativiteit aan de dag legde. Bekkerveld daar n tegen kwam vaker bij het doel van Amstenrade en was ook gevaarlijk bij hoekschoppen doch niet alert genoeg. Het was wel duidelijk wie het eerst zou c.q. kon scoren was de winnaar. Er werden wissels toegepast maar het spelbeeld bleef voor Bekkerveld ongewijzigd. Het overigens hard werkende middenveld met Nancy kisters, Maureen Hamers,

Myrthe Kuijer ,hantal Breen en Iris Cloodt wisten van geen of nauwelijks wijken. Het spel golfde op en neer, en jawel hoor een moment van niet aan de bal kunnen komen werd de zebra’s fataal men had ze de gehele wedstrijd nauwelijks of niet gezien en daar stond ze op het juiste moment op de juiste plek Shirley scoorde 0-1. Bekkerveld wilde nogal wel de bakens verzetten doch slaagde er helaas niet meer in Een zeker verdient gelijk spel uit de strijd te slepen.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno . Meer foto’s op deze van Lucho Carreno link.