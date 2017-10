RKTSV komt op bezoek Derby aan de Voorterstraat

Werner Nijssen (KVC Oranje) |

Zondag 22 oktober staat er weer een onvervalste Kerkraadse derby op het voetbalmenu. In de vierde klasse B stuiten aan de Voorterstraat in Bleijerheide KVC Oranje en RKTSV op elkaar. Als die twee ploegen de degens met elkaar kruisen, vallen er vaker veel doelpunten. Anders gezegd, dan is het veelal genieten geblazen voor de voetballiefhebbers.

Veel doelpunten konden bijvoorbeeld worden genoteerd in het seizoen 2015-2016. Ook toen kwamen beide teams uit in 4B. Na een zeer zwak seizoensbegin verraste KVC Oranje door in Terwinselen met 5-3 te gaan winnen. Het bleef die voetbaljaargang echter kwakkelen voor oranje-wit. Toen RKTSV later in het seizoen een bezoek bracht aan Bleijerheide, dacht men bij KVC Oranje weer punten te kunnen sprokkelen om een stapje richting lijfsbehoud te kunnen zetten. Het liep anders. De ploeg uit Terwinselen won met 2-1. KVC Oranje zou het uiteindelijk niet redden en degraderen naar de vijfde klasse. RKTSV kwam die voetbaljaargang nooit in de problemen. Enkele jaren eerder, op 5 oktober 2008, destijds in de derde klasse A, was het in Bleijerheide bij de rust 1-3 in het voordeel van RKTSV. Pedro Vermeulen, die later nog voor oranje-wit zijn kunsten zou vertonen, was één van de doelpuntenmakers voor blauw-wit. Na de hervatting stond er plots een herboren KVC Oranje, met als resultaat een 6-3 eindstand. Meer dan 600 toeschouwers waren getuige van dat spektakelstuk.

Nu spelen beide teams dus weer in 4B. KVC Oranje is goed gestart en is nog steeds ongeslagen. Bovendien wist de ploeg van Paul van Putten in vier competitieduels al 13 keer het net te vinden. Dat kan natuurlijk alleen maar met offensief, en dus ook attractief, voetbal lukken. RKTSV lijkt het moeilijk te hebben, gezien de resultaten tot nu althans. Van Brunssum werd verrassend gewonnen (0-2), maar tegen RKHBS (0-3), Sylvia (2-40 en doelpuntenfabriek Voerendaal (0-6) dolf de ploeg met Guus Vrancken in de technische staf het onderspit. Guus Vrancken trouwens is de succesvolle en ervaren trainer met tot twee keer toe een KVC Oranje-verleden.

Ingrediënten voor een spectaculaire derby lijken volop voorhanden. Zondag zal blijken hoe de verhoudingen tegenwoordig liggen. Het duel begint uiteraard om 14.30. KVC Oranje en RKTSV verheugen zich op uw komst.

Foto®Lucho Carreno