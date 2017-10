Informatiemarkt bij Luciushof over hulpmiddelen voor in en om het huis

Op 24 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur is in de Luciushof (Putgraaf 3) een informatiemarkt over technologische hulpmiddelen thuis en in de zorg. Diverse bedrijven demonstreren hun producten die allemaal uitgeprobeerd kunnen worden.

Daarnaast zijn er workshops waar deskundigen dieper ingaan op specifieke onderwerpen zoals ‘de toekomst van technologie in de zorg, wat is er allemaal al, of ‘hoe maakt u uw huis toekomstbestendig en welke hulpmiddelen heeft u in uw geval nodig?

Geïnteresseerden zijn van harte welkom van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Het pas heropende ‘Twee Gezusters’ zorgt voor de koffie en een gezond hapje!

Wethouder Barry Braeken: ”Ouderen blijven steeds langer vitaal en blijven ook steeds langer thuis wonen. Dit omdat ze dat zelf willen en ook omdat wij dat als overheid stimuleren.

Vanuit onze gemeente dragen wij hier ook nadrukkelijk een steentje aan bij en burgers kunnen hierbij ook zelf tijdig actie ondernemen. Toch zien wij maar zelden dat maatregelen worden getroffen om de woning toekomstbestendig te maken. Wij vinden het belangrijk dat burgers een indruk krijgen van de mogelijkheden die er zijn, dat men zich bewust wordt van de persoonlijke situatie en nadenkt over de toekomst.”

De organisatie van de informatiemarkt is in handen van: gemeente Heerlen, Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie, Zorgtechniek Limburg, het Huis voor de Zorg.