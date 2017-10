sv Abdissenbosch speelt gelijk tegen Rksvb 1 -1

redactie van Parkstadactueel |

Gisteren was het aanhaken bij de bovenste regionen. SV Abdissenbosch kreeg het stugge RKSVB op bezoek. Door 3 blessures en afmeldingen vanwege werk begon Abdissenbosch gehavend aan de wedstrijd. Trainer Henk Stawenga stuurde de mannen van Abdissenbosch met een andere formatie de wei in dan men gewend is.

Op tactisch gebied had men bij abdissenbosch de boel compleet veranderd. In de beginfase was het van beide kanten aftasten, maar Abdissenbosch had de zaakjes goed voor elkaar. RKSVB voerde uitstekend hun verdedigende taken uit. Aanvallend was het de ploeg van trainer Henk Stawenga die kans op kans kreeg, maar de kansen werden niet benut. Het was Dustin Krijnen in de 10e minuut die terecht de 1-0 scoorde voor SV Abdissenbosch. Abdissenbosch bleef aandringen en kreeg kans op kans maar beloonde zich ook in deze wedstrijd weer niet. In de 41e minuut kwam Dylan Luit aan de bal die subtiel de zestien in kwam en gelanceerd werd door een verdediger van RKSVB. De scheidsrechter gaf terecht een penalty aan Abdissenbosch en zij zouden zich nu kunnen belonen met een doelpunt. Helaas keerde de keeper van RKSVB de penalty. In de 43e minuut was het wel raak. Dylan Luit tekende de 2-0 aan. Het was de scheidsrechter die snel een einde maakte aan dit feestje. Een 100% doelpunt werd afgekeurd en Abdissenbosch ontnomen. Met een 1-0 voorsprong ging Abdissenbosch de rust in.

In de 2e helft was er geen ander spelbeeld het was Abdissenbosch die bepaalde. RKSVB kwam niet in de buurt van het doel van Jeffrey Souren. Voor Abdissenbosch ging kans op kans verloren. In de 95e minuut was het raak voor RKSVB nadat de organisatie bij Abdissenbosch weg was. Nog geen tien seconde na de volgende aftrap floot de scheidsrechter de wedstrijd tot een einde. Het was RKSVB die het punt als een overwinning vierde. Abdissenbosch ging met 2 punten te kort terug naar de kleedkamer.

Na afloop spraken wij met trainer Henk Stawenga van Abdissenbosch: ”Ik was goed voorbereid op deze wedstrijd. Mijn collega Ben Labyed had RKSVB geanalyseerd tegen Voerendaal. We wisten waar hun sterke en zwakke punten lagen. Aangezien ik 5 jongens niet bij de wedstrijd had vanwege blessure, schorsing en werk moest ik tactisch een andere keuze maken. Dit pakte prima uit!

Nu waren het andere spelers die zich moesten bewijzen en dat ging zeker niet verkeerd. Waar het bij ons gewoon weer ontbrak was het maken van doelpunten! We krijgen elke wedstrijd zoveel kansen maar belonen ons niet. Gewoon zonde. Ik kan mijn ploeg alleen maar complimenten geven. Gehavend vanwege het ontbreken van spelers aan de wedstrijd beginnen en toch de betere zijn! Dat zegt wat over de groep. We hebben zeker dure puntjes laten liggen, het zit nu wat tegen qua scoren, maar we hebben nog niks verloren en ik ben altijd positief. Komende zondag komt KCC 13 op bezoek. Zij draaien ook mee bovenin. Deze wedstrijd ga ik met goede moet tegemoet. Aanstaande zondag is mijn team weer fit en compleet. Ook bij KCC is iemand geweest die de wedstrijd heeft geanalyseerd, waardoor wij de kans krijgen ons goed voor te bereiden op deze wedstrijd. Na KCC 13 staat de inhaalwedstrijd tegen NEC 92 op het programma, dus er kan nog veel gebeuren. Toch baal ik van het resultaat van vandaag. Wij hadden meer dan 1 punt kunnen verdienen vandaag.”

Tekst sv Abdissenbosch en Archieffoto®Kirsten Caenen