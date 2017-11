7 november Vue Kerkrade Autisme experience on tour

Redactie van Parkstadactueel |

Programma

19:30u Inloop met een welkomstdrankje (koffie/thee)

19:45u Zaal open

20:00u Start programma

23:15u Verwachte eindtijd

Autisme uitleggen?? Dat is onbegonnen werk! Kom het maar beleven!

De Autisme Experience On Tour een interactieve avond voor jong en oud. Voor iedereen die meer wil weten en begrijpen van autisme. Iedereen ziet de wereld om zich heen net een beetje anders. Hoe jij informatie, beelden, prikkels, gevoel en emoties verwerkt is gekleurd door je opvoeding, eerdere ervaringen en bijvoorbeeld je werk- en denkniveau. Als je autisme hebt komt hier nog een laag bovenop. Prikkels komen op een andere, vaak zeer indringende manier binnen. Autisme kent een andere en bijzondere manier waarop al deze input verwerkt, gerangschikt en geïnterpreteerd wordt.

Dat gebeurt bij iedereen ook weer nét even anders. Dat maakt dat autisme er bij iedereen verschillend uitziet. Het is daarom onmogelijk om in een paar zinnen uit te leggen welk effect het op je leven en dat van de mensen om je heen heeft als je autisme hebt. Daarom word autisme ook wel een spectrum genoemd. Er zijn veel vooroordelen, misvattingen en stigma’s rondom autisme en daar willen wij wat aan doen.

De Autisme Experience On Tour, een moment waar beleving, informatie, educatie en verdieping samenkomen voor iedereen die te maken heeft met, of interesse heeft in autisme. Of je nu zelf autisme hebt. Of familie bent van iemand met autisme. Werkt in de zorg of het onderwijs of gewoon meer wilt weten vanuit je eigen interesse… de Autisme Experience On Tour heeft heel veel te bieden.

Doen, voelen, beleven, verwerken.

We creëren een interactieve leerbeleving die een breed, gedegen en begrijpbaar beeld van het spectrum weergeeft. Een wereld waar informatie en beleving elkaar afwisselen en die voor iedere bezoeker een eigen invulling kent.

We gaan het land in…

Na succesvolle edities in Dordrecht trekt de Autisme Experience nu het land in met de Autisme Experience On Tour. In samenwerking met VUE Cinemas Nederland bieden wij een interactieve en avond in sfeervolle bioscopen verspreid door heel Nederland. Het thema is beleving. Met muziek, sprekers, interactie en filmfragmenten. Met ruimte voor mening, debat en verwondering. We stellen stigma’s aan de kaak. Creëren tijdens deze programma’s een levendige dialoog waarin we zoeken naar nuance. Met als doel meer te leren over autisme. Zowel vanuit het perspectief van de wetenschap als vanuit de ervaring en beleving van sprekers met autisme.

Aan het creëren van dit programma werken mee: Yvette Dijkxhoorn, Francesco Daniel, Fatima de Kwant, Evelien Huijsen, Silvia Kloppers,Lars Sørensen, Karin Rits, Jaap Brand, Kirstin Graves Lord.

Over de Autisme Experience

De Autisme Experience hoopt binnen een paar jaar een fysieke vestiging te betrekken waar beleving, informatie, educatie en verdieping samen-komen voor iedereen die te maken heeft met, of interesse heeft in autisme. Of je nu zelf autisme hebt. Of familie bent van iemand met autisme. Werkt in de zorg of het onderwijs of gewoon meer wilt weten vanuit je eigen interesse.

Wil je meer weten over de Autisme Experience of misschien zelfs wel helpen ontwikkelen? We horen graag van je. Kijk op www.autismeexperience.nl

Bron Vue Kerkrade