Met IVN Kerkrade naar de Hoge Venen

Ton Reijnaerts |

Op zondag 12 november verzorgt Olaf Op den Kamp voor IVN Kerkrade een dagwandeling naar de Hoge Venen. Deze pittige wandeling gaat via smalle bospaden en langs de bronbeekjes van de Vesdre naar het veengebied Kutenhartvenn. Ook komen deelnemers langs de verlaten nederzetting Reinhartzhof. Deze 13 km lange wandeling start om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van het Continium aan de Hambosweg te Kerkrade. Aanmelding via tel. 045-5354560 of ivn.kerkrade@gmail.com wordt op prijs gesteld.

De 13 km wandeling voert langs de bronbeekjes van de Vesdre door de uitgestrekte bossen aan de rand van de Hoge Venen. Deelnemers lopen door sparrenbossen waar de bosbodem volstaat met mossen en varens. Langs de klaterende beekjes groeien elzen. Onderweg passeren we de Middeleeuwse pelgrimsroute door de Hoge Venen. Daarna lopen we een stuk door de Hoge Venen waar het Pijpenstrootje prachtig geel gekleurd is. Halverwege de wandeling komen we bij Reinartzhof waar Middeleeuwse pelgrims op hun bedevaartstocht tussen Aken en Trier onderdak voor de nacht of bij slecht weer zochten. Stevige wandelschoenen, een wandelstok en voldoende eten en drinken zijn handig om mee te nemen. Bijdrage in het carpoolen € 5,00 per persoon.

Start/vertrek: 9.00 uur parkeerplaats Continium,Hambosweg te Kerkrade of om 9.45 uur vanaf de parkeerplaats aan de brug over de Vesdre aan de Muhlenstrasse te Roetgen.

Info en aanmelden: Olaf Op den Kamp, tel. 045-5354560/ ivn.kerkrade@gmail.com of www.ivn.nl/afdeling/kerkrade

Foto Olaf Op den Kamp