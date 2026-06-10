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12 juni 2026

Partizanen vanaf mei 2027 te zien in Rodahal Kerkrade

Redactie van ParkstadActueel 1 dag geleden
Promotiebeeld van de theaterproductie Partizanen die vanaf 2027 in de Rodahal in Kerkrade te zien is

Partizanen vertelt het waargebeurde verhaal van Limburgse verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog.

KERKRADE: Toneelgroep Maastricht en producent Servé Hermans presenteren vanaf mei 2027 de grootschalige theaterproductie Partizanen in de Rodahal in Kerkrade. De voorstelling is gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen rond een groep jonge Limburgse verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Met Partizanen brengen Servé Hermans en Toneelgroep Maastricht hun vijfde grote regionale productie op de planken. Eerder realiseerden zij onder meer Dagboek van een Herdershond, Het Geluk van Limburg, Het was Zondag in het Zuiden en Bokkenrijders.

Het script wordt geschreven door Theu Boermans, die het verhaal in 1994 al voor televisie verfilmde. De regie is in handen van Servé Hermans. Voor Boermans en Hermans is het de eerste gezamenlijke theaterproductie.

Volgens Hermans staat het verhaal centraal vanwege de morele dilemma’s waarmee gewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden worden geconfronteerd. Boermans noemt Partizanen een van de meest iconische verhalen over het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Verhaal over Limburgse verzetsstrijders

De voorstelling speelt zich af aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Limburg. Met de bevrijding in zicht besluit een groep vrienden in actie te komen. Zij proberen wapens, munitie en voertuigen buit te maken om de geallieerden te ondersteunen. Daarbij nemen zij meer dan dertig Duitse militairen gevangen.

Wanneer de Gestapo op de hoogte raakt van hun activiteiten, worden de verzetsstrijders gedwongen voortdurend van schuilplaats te wisselen. Tijdens deze tocht ontstaan spanningen, maar ook onverwachte vriendschappen en bijzondere situaties.

Moderne theatertechniek

De makers willen het publiek midden in het verhaal plaatsen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van moderne theatrale technieken, waarbij de Rodahal wordt omgevormd tot een omgeving die doet denken aan een Limburgs bos. Op die manier moet de ervaring van de verzetsgroep zo invoelbaar mogelijk worden gemaakt.

Speelperiode

Partizanen is van 19 mei tot en met 5 september 2027 te zien in de Rodahal in Kerkrade. Op zaterdagen en zondagen worden ook matineevoorstellingen gespeeld. De première staat gepland voor zondag 23 mei 2027.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via de website van de voorstelling.

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Redactie van ParkstadActueel

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