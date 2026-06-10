Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
12 juni 2026

Henri Bontenbal en Tim ’s Jongers te gast bij 12e Academie in Heerlen

Redactie van ParkstadActueel 1 dag geleden
Henri Bontenbal en Tim ’s Jongers zijn te gast tijdens de 12e Academie in PLT Theater Heerlen

De 12e Academie staat op 19 juni in het teken van gemeenschapsversterking en vindt plaats in PLT Theater Heerlen.

HEERLEN: De twaalfde editie van de Academie vindt plaats op donderdag 19 juni in PLT Theater Heerlen. Het thema van deze bijeenkomst is gemeenschapsversterking. Onder de sprekers bevinden zich CDA-leider Henri Bontenbal en politicoloog en schrijver Tim ’s Jongers.

De Academie duurt van 13.00 tot 16.00 uur en richt zich op de vraag hoe gemeenschappen kunnen worden versterkt en hoe mensen beter met elkaar verbonden kunnen blijven.

Henri Bontenbal is politiek leider van het CDA en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij staat bekend om zijn pleidooi voor meer verbinding en verantwoordelijkheid binnen de samenleving, met aandacht voor de voorwaarden die nodig zijn om iedereen mee te laten doen.

Ook Tim ’s Jongers is te gast. De opiniemaker, politicoloog en schrijver kreeg landelijke bekendheid met zijn boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Met zijn werk levert hij een bijdrage aan het debat over armoede en sociale ongelijkheid.

De organisatie heeft gekozen voor het thema gemeenschapsversterking om in gesprek te gaan over de manier waarop mensen, organisaties en overheden kunnen bijdragen aan een sterke en betrokken samenleving.

De bijeenkomst vindt plaats in PLT Theater Heerlen. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via de organisatie.

About The Author

Redactie van ParkstadActueel

See author's posts

Meer zoals dit

Hoensbroekse scholieren presenteren hun manifest in Brussel aan Europarlementariërs.

Hoensbroekse scholieren presenteren manifest aan Limburgse Europarlementariër in Brussel

Redactie van ParkstadActueel 11 uur geleden
Deelnemers van Nacht Academy volgen een sessie over dance- en nachtcultuur in Limburg.

Nacht Academy groeit door: Nieuwe Nor brengt succesvol concept naar Maastricht

Redactie van ParkstadActueel 13 uur geleden
Muzikanten treden op tijdens de Dag van de Componist in Maastricht.

Maastricht viert Dag van de Componist met gratis concerten door de hele stad

Redactie van ParkstadActueel 14 uur geleden
Bezoekers genieten van kunst en natuur tijdens Season Session bij Kasteel Wijlre.

Kunst, natuur en ontmoeting centraal tijdens Season Session bij Kasteel Wijlre

Redactie van ParkstadActueel 14 uur geleden
Gemeenten maken nieuwe afspraken over ontheffingen voor zero-emissiezones na 2030.

Gemeenten maken afspraken over uitzonderingen voor zero-emissiezones na 2030

Redactie van ParkstadActueel 15 uur geleden
Conincx Pop heeft de eerste namen voor de 42e editie bekendgemaakt. Op het Limburgse festival staan onder meer Fun Lovin' Criminals, Suzan Köcher's Suprafon en diverse Belgische bands.

Conincx Pop ontwijkt WK-zomer en presenteert gevarieerd programma voor 42e editie

Redactie van ParkstadActueel 16 uur geleden

Ook het bekijken waard

Hoensbroekse scholieren presenteren hun manifest in Brussel aan Europarlementariërs.

Hoensbroekse scholieren presenteren manifest aan Limburgse Europarlementariër in Brussel

Redactie van ParkstadActueel 11 uur geleden
Deelnemers van Nacht Academy volgen een sessie over dance- en nachtcultuur in Limburg.

Nacht Academy groeit door: Nieuwe Nor brengt succesvol concept naar Maastricht

Redactie van ParkstadActueel 13 uur geleden
Muzikanten treden op tijdens de Dag van de Componist in Maastricht.

Maastricht viert Dag van de Componist met gratis concerten door de hele stad

Redactie van ParkstadActueel 14 uur geleden
Bezoekers genieten van kunst en natuur tijdens Season Session bij Kasteel Wijlre.

Kunst, natuur en ontmoeting centraal tijdens Season Session bij Kasteel Wijlre

Redactie van ParkstadActueel 14 uur geleden
Gemeenten maken nieuwe afspraken over ontheffingen voor zero-emissiezones na 2030.

Gemeenten maken afspraken over uitzonderingen voor zero-emissiezones na 2030

Redactie van ParkstadActueel 15 uur geleden