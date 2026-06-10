Henri Bontenbal en Tim ’s Jongers te gast bij 12e Academie in Heerlen

De 12e Academie staat op 19 juni in het teken van gemeenschapsversterking en vindt plaats in PLT Theater Heerlen.

HEERLEN: De twaalfde editie van de Academie vindt plaats op donderdag 19 juni in PLT Theater Heerlen. Het thema van deze bijeenkomst is gemeenschapsversterking. Onder de sprekers bevinden zich CDA-leider Henri Bontenbal en politicoloog en schrijver Tim ’s Jongers.

De Academie duurt van 13.00 tot 16.00 uur en richt zich op de vraag hoe gemeenschappen kunnen worden versterkt en hoe mensen beter met elkaar verbonden kunnen blijven.

Henri Bontenbal is politiek leider van het CDA en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij staat bekend om zijn pleidooi voor meer verbinding en verantwoordelijkheid binnen de samenleving, met aandacht voor de voorwaarden die nodig zijn om iedereen mee te laten doen.

Ook Tim ’s Jongers is te gast. De opiniemaker, politicoloog en schrijver kreeg landelijke bekendheid met zijn boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Met zijn werk levert hij een bijdrage aan het debat over armoede en sociale ongelijkheid.

De organisatie heeft gekozen voor het thema gemeenschapsversterking om in gesprek te gaan over de manier waarop mensen, organisaties en overheden kunnen bijdragen aan een sterke en betrokken samenleving.

De bijeenkomst vindt plaats in PLT Theater Heerlen. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via de organisatie.

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