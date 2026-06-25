AI-workshops in Heerlen en Maastricht: creatief schrijven als tegengif voor AI

Tijdens de workshops ontdekken deelnemers hoe fictie en verbeelding kunnen bijdragen aan het denken over technologische ontwikkelingen.

HEERLEN/MAASTRICHT – Hoe blijf je kritisch en creatief in een tijd waarin kunstmatige intelligentie steeds meer invloed krijgt? Schrijver en literatuurwetenschapper Josje Weusten organiseert daarom in juli een reeks AI-workshops en een panelgesprek in Heerlen en Maastricht. De activiteiten staan in het teken van AI, nepnieuws, creatief schrijven en de kracht van verbeelding.

De workshops worden georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van haar roman Valse Waarheden (Iceberg Books). Daarbij werkt Weusten samen met onder meer Dominicanen Boekhandel Heerlen, Centre Céramique Maastricht, de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit en de Maastricht Writers Workshop.

Creativiteit als antwoord op AI

Met de activiteiten wil Weusten het gesprek over kunstmatige intelligentie stimuleren. Tegelijkertijd laat zij zien hoe creativiteit, literatuur en verbeelding kunnen helpen om kritisch te blijven in een wereld waarin AI een steeds grotere rol speelt.

Daarnaast wil zij creatief schrijven toegankelijk maken voor een breed publiek. Daarom zijn de meeste activiteiten gratis of tegen een kleine vergoeding te bezoeken.

Voor iedereen vanaf 16 jaar

De workshops zijn bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar. Schrijfervaring is niet nodig. Zowel beginnende als ervaren schrijvers kunnen deelnemen.

Programma

4 juli – Fictie als tegenwicht voor nepnieuws (Heerlen)

Tijdens deze AI-workshop in de Dominicanen Boekhandel ontdekken deelnemers hoe fictie kan helpen bij het herkennen van nepnieuws. Aan de hand van toegankelijke schrijfoefeningen worden AI-prompts omgezet in persoonlijke verhalen en poëzie.

5 juli – Poetry and Science (Maastricht)

Deze Engelstalige workshop maakt deel uit van het Maastricht International Literary & Book Festival.

18 juli – AI en de toekomstroman (Maastricht)

Tijdens deze workshop onderzoeken deelnemers hoe sciencefiction en toekomstverhalen ons laten nadenken over technologische ontwikkelingen. Door middel van creatieve opdrachten schrijven zij korte verhalen, gedichten of speculatieve scènes.

21 juli – Panelgesprek: AI en de nabije toekomst

Onder leiding van Ella Anderson gaan techfilosoof Katleen Gabriels, neerlandicus Marjolein van Herten en Josje Weusten met elkaar én het publiek in gesprek over de invloed van AI op onze samenleving. Daarbij staat centraal hoe literatuur nieuwe perspectieven kan bieden op actuele maatschappelijke vraagstukken.

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