Première van ‘Mit d’r Kop in de Wolke’ smaakt naar meer

Door Peter Trompetter

Soms weet je al na een paar minuten dat je naar iets bijzonders zit te kijken. Dat gevoel kreeg ik tijdens de première van Mit d’r Kop in de Wolke . De opening was verrassend, herkenbaar en trok het publiek meteen het verhaal in. De toon was gezet voor een avond die uiteindelijk eindigde met een minutenlange staande ovatie.De makers hebben met deze dialectmusical een waardig eerbetoon gebracht aan Ummer d’r Neaver. Wie de band heeft meegemaakt en de bekende liedjes kent, voelde zich vanaf het eerste nummer meteen thuis. Al snel werd volop meegezongen en was duidelijk dat de muziek, ook jaren later, nog altijd leeft onder het publiek.

ZORGVULDIGE KEUZES WERPEN HUN VRUCHTEN AF

Dat de voorstelling zo overtuigend overkomt, is geen toeval. De acteurs, zangers, dansers en muzikanten werden vooraf zorgvuldig geselecteerd tijdens audities. Achteraf kun je alleen maar concluderen dat de regisseur en de bedenkers van de musical daarin de juiste keuzes hebben gemaakt.Het niveau lag gedurende de hele avond opvallend hoog. Niet alleen de zang en het acteerwerk, maar ook de choreografie, de livemuziek en de overgangen tussen de scènes vormden een mooi geheel. Alles klopte.

EEN VERHAAL DAT RAAKT

De musical neemt het publiek mee door de geschiedenis van Ummer d’r Neaver, maar doet dat op een verrassende manier. De fictieve verhaallijn over twee zeer goed bevriende levensgenieters en muzikanten en de vraag of er leven is na de dood vormt de rode draad. Vanuit een wolk kijken zij als het ware terug op hun leven, terwijl de bekende liedjes op natuurlijke wijze in het verhaal zijn verweven. Humor en emotie wisselen elkaar mooi af. Regelmatig werd er gelachen, maar er waren ook momenten waarop het muisstil werd in de zaal. Juist die afwisseling maakt de voorstelling zo sterk.

JONG TALENT MET EEN GROTE TOEKOMST

Wat vooral opviel, was het grote talent op het podium. De jonge cast speelde met overtuiging en zichtbaar plezier. Het zijn artiesten van wie we ongetwijfeld nog meer gaan horen.

Een bijzondere vermelding verdient Janine Kitzen. Als gerenommeerd operazangeres waagde zij zich voor deze musical aan het dialect. Dat deed zij met zoveel overtuiging dat het leek alsof zij nooit anders had gedaan. Haar krachtige stem gaf meerdere scènes extra glans.

Het was mooi om te zien hoe Joost Meijs en Marc Hermans, als het ware vanaf een wolk, genoten van een nieuwe generatie artiesten die hun liedjes met overtuiging en zichtbaar plezier tot leven bracht. Mooier kun je het muzikale erfgoed van Ummer d’r Neaver nauwelijks doorgeven.

PUBLIEK OMARMT DE VOORSTELLING

Na afloop volgde een minutenlange staande ovatie. Het applaus sprak boekdelen. Na de voorstelling sprak ik verschillende bezoekers. Hun reacties waren opvallend eensgezind. Woorden als geweldig , ontroerend , herkenbaar en professioneel vielen steeds opnieuw. Velen noemden het een van de mooiste voorstellingen die zij in lange tijd hadden gezien.

GEEN GEZOCHT MINPUNT

Ik probeer na iedere voorstelling ook kritisch te kijken. Dat hoort bij het vak. Maar deze première maakte dat lastig. Van begin tot eind bleef de musical boeien en een echt zwak moment heb ik niet kunnen ontdekken. Natuurlijk kent iedere productie verbeterpunten, maar tijdens deze première vielen die mij nauwelijks op. De combinatie van spel, zang, muziek, choreografie en decor vormde een bijzonder sterk geheel.

Voor mij laat Mit d’r Kop in de Wolke vooral zien hoe rijk het culturele erfgoed van Kerkrade is. De muziek van Ummer d’r Neaver krijgt hiermee niet alleen een prachtig eerbetoon, maar bereikt ook een nieuwe generatie. Dat is misschien wel de grootste verdienste van deze musical.

Ik verliet het theater met een goed gevoel. Niet omdat ik graag superlatieven gebruik, maar omdat deze première die indruk simpelweg achterliet. Soms hoef je niet lang naar woorden te zoeken. Dan mag je gewoon zeggen dat je hebt genoten van een voorstelling die verraste, ontroerde en overtuigde. Voor mij is Mit d’r Kop in de Wolke zonder twijfel een van de mooiste producties die de afgelopen jaren in Parkstad op de planken heeft gestaan.

© Peter Trompetter Fotografie

About The Author