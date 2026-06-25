Ruim 88.000 verkeersboetes in Parkstad en omgeving: bijna 10 miljoen euro aan boetes in één jaar

PARKSTAD – Automobilisten in Parkstad en de directe regio hebben in 2025 gezamenlijk 88.110 verkeersboetes gekregen. De totale waarde van die boetes komt uit op maar liefst € 9.987.922. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl op basis van gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Veruit de meeste verkeersboetes werden uitgeschreven in Heerlen, waar in één jaar 69.131 boetes werden geregistreerd. Daarmee is Heerlen verantwoordelijk voor ruim driekwart van alle verkeersboetes binnen de regio.

Aantal verkeersboetes per gemeente

Gemeente Aantal boetes Totale boetewaarde Heerlen 69.131 € 7.168.290 Kerkrade 5.950 € 831.842 Brunssum 3.958 € 574.207 Landgraaf 3.130 € 518.724 Beekdaelen 2.541 € 423.868 Voerendaal 2.059 € 296.788 Simpelveld 1.341 € 174.203

Totaal:

88.110 verkeersboetes

€ 9.987.922 aan opgelegde boetes

Uit de cijfers blijkt dat snelheidsovertredingen ook in deze regio de grootste boosdoener zijn. In Heerlen alleen al werden 54.813 boetes uitgeschreven voor te hard rijden. Ook overtredingen zoals rijden op het trottoir of fietspad en het negeren van een geslotenverklaring komen regelmatig voor.

De cijfers zijn gebaseerd op alle geregistreerde verkeersboetes die het CJIB in 2025 heeft verwerkt.

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Foto: Lidia Carreno Photography

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