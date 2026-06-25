Spontane donatie door sympathisanten van Mijnschacht Nulland

Al geruime tijd zijn oud-Kerkradenaar Loek Eenens (1959) – zoon van voormalig wethouder Jo Eenens (1931-2010) – en zijn partner Carla Keijzer uit Leiden graag geziene gasten in Mijnschacht Nulland. Zij bezoeken niet alleen de mijnschacht, maar zijn ook oprecht betrokken bij dit bijzondere Limburgse culturele erfgoed. Ze hebben veel bewondering voor de inzet van de vrijwilligers, die er alles aan doen om de schacht in stand te houden door bijvoorbeeld rondleidingen en lezingen te geven. Loek benadrukte in een speech dat hij het enorm waardeert dat de Koempels van de Domaniale de geschiedenis van de Kerkraadse mijnen levend houden. Dit is immers helaas nog de enige tastbare herinnering aan de oudste mijn van Europa: de Domaniale Mijn.

Enige tijd geleden heeft het betrokken en sympathieke echtpaar aangeboden om de nieuwe kleding voor de vrijwilligers te sponsoren. Op woensdagochtend 24 juni was het moment daar om hen hiervoor hartelijk te bedanken en in het zonnetje te zetten. Deze betekenisvolle donatie heeft ervoor gezorgd dat de zestien vrijwilligers er weer piekfijn en herkenbaar bij lopen voor alle bezoekers van de mijnschacht.

Door en foto”s Peter Trompetter fotografie

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