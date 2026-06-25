Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
25 juni 2026

Spontane donatie door sympathisanten van Mijnschacht Nulland

Redactie van PA | Peter Trompetter 6 uur geleden
Vrijwilligers van Mijnschacht Nulland poseren in hun nieuwe gesponsorde kleding bij de mijnschacht in Kerkrade.

De zestien vrijwilligers van Mijnschacht Nulland zijn dankzij een gulle donatie voorzien van nieuwe, herkenbare kleding voor rondleidingen en andere activiteiten.

Al geruime tijd zijn oud-Kerkradenaar Loek Eenens (1959) – zoon van voormalig wethouder Jo Eenens (1931-2010) – en zijn partner Carla Keijzer uit Leiden graag geziene gasten in Mijnschacht Nulland. Zij bezoeken niet alleen de mijnschacht, maar zijn ook oprecht betrokken bij dit bijzondere Limburgse culturele erfgoed. Ze hebben veel bewondering voor de inzet van de vrijwilligers, die er alles aan doen om de schacht in stand te houden door bijvoorbeeld rondleidingen en lezingen te geven. Loek benadrukte in een speech dat hij het enorm waardeert dat de Koempels van de Domaniale de geschiedenis van de Kerkraadse mijnen levend houden. Dit is immers helaas nog de enige tastbare herinnering aan de oudste mijn van Europa: de Domaniale Mijn.

Loek Eenens en Carla Keijzer worden bedankt voor hun donatie aan de vrijwilligers van Mijnschacht Nulland in Kerkrade.
Dankzij een donatie van Loek Eenens en Carla Keijzer beschikken de vrijwilligers van Mijnschacht Nulland over nieuwe, herkenbare kleding.

Enige tijd geleden heeft het betrokken en sympathieke echtpaar aangeboden om de nieuwe kleding voor de vrijwilligers te sponsoren. Op woensdagochtend 24 juni was het moment daar om hen hiervoor hartelijk te bedanken en in het zonnetje te zetten. Deze betekenisvolle donatie heeft ervoor gezorgd dat de zestien vrijwilligers er weer piekfijn en herkenbaar bij lopen voor alle bezoekers van de mijnschacht.

Door en foto”s Peter Trompetter fotografie

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Redactie van PA | Peter Trompetter

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