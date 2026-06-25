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25 juni 2026

Zeer warme donderdag: temperaturen tot 37 graden, kans op zonnesteek neemt toe

Redactie van ParkstadActueel 4 uur geleden
Thermometer tijdens extreme hitte in Zuid-Limburg waar de temperatuur oploopt tot ongeveer 36 graden.

Door de tropische temperaturen in Zuid-Limburg waarschuwen meteorologen voor een verhoogd risico op oververhitting en zonnesteek.

Nederland krijgt vandaag te maken met een uitzonderlijk warme zomerdag. Volgens het KNMI schijnt de zon volop en blijft het overal droog. In het zuiden kan de temperatuur lokaal oplopen tot 37 graden, terwijl ook Limburg te maken krijgt met tropische hitte. Voor een groot deel van het land geldt code oranje vanwege de extreme warmte.

In Zuid-Limburg wordt een maximumtemperatuur van ongeveer 36 graden verwacht. De wind waait uit het noordoosten en zorgt nauwelijks voor verkoeling. Alleen langs de noordkust is het iets minder warm.

Grote kans op oververhitting

Door de combinatie van hoge temperaturen, veel zon en een UV-index van 7 kan het lichaam snel oververhit raken. Vooral ouderen, jonge kinderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die zwaar lichamelijk werk verrichten lopen extra risico.

Een zonnesteek ontstaat wanneer het lichaam de warmte niet meer goed kwijt kan. Dit kan gevaarlijk zijn en vraagt om snel handelen.

Symptomen van een zonnesteek

Let op de volgende signalen:

•⁠ ⁠Ernstige hoofdpijn
•⁠ ⁠Duizeligheid of flauwvallen
•⁠ ⁠Misselijkheid of braken
•⁠ ⁠Warme, rode huid
•⁠ ⁠Verwardheid of sufheid
•⁠ ⁠Snelle hartslag
•⁠ ⁠Een lichaamstemperatuur die sterk oploopt

Wat moet je doen?

Bij een (dreigende) zonnesteek is het belangrijk om direct maatregelen te nemen:

•⁠ ⁠Ga onmiddellijk uit de zon naar een koele of schaduwrijke plek.
•⁠ ⁠Drink regelmatig water, ook als je geen dorst hebt.
•⁠ ⁠Koel het lichaam met natte doeken, een ventilator of een lauwe douche.
•⁠ ⁠Draag lichte, luchtige kleding.
•⁠ ⁠Vermijd zware lichamelijke inspanning tijdens het heetste deel van de dag.
•⁠ ⁠Draag een pet of hoed en smeer onbedekte huid goed in met zonnebrandcrème.

Wanneer 112 bellen?

Bel direct 112 als iemand:

•⁠ ⁠bewusteloos raakt;
•⁠ ⁠niet meer reageert;
•⁠ ⁠verward blijft of steeds suffer wordt;
•⁠ ⁠een zeer hoge lichaamstemperatuur heeft en niet afkoelt.

In afwachting van de hulpdiensten is het belangrijk om de persoon te blijven koelen.

Weerbeeld vandaag

•⁠ ⁠Volop zon en droog.
•⁠ ⁠Temperaturen tussen ongeveer 24°C aan de noordkust en 37°C plaatselijk in het zuiden.
•⁠ ⁠In Zuid-Limburg wordt ongeveer 36°C verwacht.
•⁠ ⁠ Zwakke tot matige noordoostenwind.
•⁠ UV-index: 7 (hoog)

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Redactie van ParkstadActueel

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