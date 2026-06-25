Wereld Muziek Concours 2026 verwelkomt deelnemers uit 28 landen tijdens jubileumeditie

Tijdens het WMC 2026 komen toporkesten uit 28 landen naar Kerkrade voor concerten en wedstrijden.

Van 9 juli tot en met 2 augustus staat Kerkrade volledig in het teken van de 75e editie van het Wereld Muziek Concours (WMC). Tijdens vier weekenden komen de beste harmonie-, fanfare-, brassband- en percussieorkesten uit de hele wereld samen voor concertwedstrijden, concerten en diverse nevenactiviteiten.

Aan deze jubileumeditie nemen deelnemers uit 28 landen, verspreid over vijf continenten, deel. Voor de concertwedstrijden hebben zich 146 deelnemers ingeschreven, een stijging van ongeveer 40 procent ten opzichte van de vorige editie.

Artistiek directeur Björn Bus spreekt van een bevestiging van de internationale betekenis van het WMC. Volgens hem laat het grote aantal deelnemers zien dat het concours wereldwijd nog altijd een belangrijk podium is voor de blaasmuziek.

Sterk deelnemersveld in alle divisies

In de Concertdivisie Brassband staan tien brassbands op het programma, waaronder de regerend Europees kampioen Flowers Band, wereldkampioen 2022 Brassband Willebroek en Immortal Brass uit het Japanse Osaka.

De Concertdivisie Percussie bestaat uit negen ensembles die optreden in het Parkstad Limburg Theater. Volgens de organisatie is het WMC één van de weinige internationale podia waar percussie-ensembles een volledig concertprogramma kunnen presenteren.

Bij de fanfareorkesten nemen zeven orkesten deel aan de Concertdivisie. Nieuwkomer is Triple F Collective, dat de strijd aangaat met onder meer meervoudig wereldkampioen Kempenbloei Achel en het Gelders Fanfare Orkest. Daarnaast telt de eerste divisie zeventien deelnemende fanfareorkesten.

Ook in de Concertdivisie Harmonie is het deelnemersveld internationaal. Twaalf harmonieorkesten uit onder meer Zwitserland, Noorwegen, Spanje, Portugal en Nederland nemen deel aan de wedstrijden.

Nieuwe Jeugddivisie

Nieuw tijdens deze jubileumeditie is de Jeugddivisie voor muzikanten tot en met 21 jaar. Vijftien jeugdorkesten uit onder meer Azië en Zuid-Amerika nemen deel. Naast hun optreden ontvangen de deelnemers een coachingsessie van een jurylid, waarin zij direct feedback krijgen op hun uitvoering.

Volgens Bus is deze nieuwe divisie een belangrijke investering in de toekomst van de internationale blaasmuziek.

Internationale dirigentenwedstrijd

Ook de internationale dirigentenwedstrijd keert terug tijdens het WMC. Zestien jonge dirigenten nemen deel aan een vernieuwde opzet, waarbij zij gedurende drie dagen verschillende opdrachten uitvoeren. Daarmee krijgen de deelnemers meer podiumtijd en praktijkervaring dan tijdens eerdere edities.

Wereldtop tijdens concertreeks

Naast de wedstrijden presenteert het WMC een uitgebreide concertreeks met internationale militaire harmonieorkesten. De orkesten brengen programma’s met muziek uit hun eigen land.

Tijdens de concerten zijn onder meer de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, de Marinierskapel der Koninklijke Marine en het Orchestre de la Garde Républicaine te horen. Daarnaast verzorgen diverse internationale topmusici gastoptredens, waaronder klarinetsoliste Annelien Van Wauwe en trompettist Jens Lindemann, die voor een Europese première zorgt met een uitvoering van een trompetconcert van Johan de Meij.

Tickets

Het Wereld Muziek Concours vindt plaats van 9 juli tot en met 2 augustus 2026 in Kerkrade. Tickets voor wedstrijden, concerten en overige programmaonderdelen zijn verkrijgbaar via de website van het WMC.

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