WMC-vlaggetjesslingers brengen historische Stationsstraat in Kerkrade opnieuw in feeststemming

De Stationsstraat in Kerkrade is opnieuw versierd met WMC-vlaggetjesslingers, een traditie die al ruim twintig jaar voortduurt op de plek waar het Wereld Muziek Concours in 1951 begon.

KERKRADE – Wie deze dagen door de Stationsstraat in Kerkrade loopt, kan er niet omheen. De kleurrijke WMC-vlaggetjesslingers met de vlaggen van deelnemende landen hangen weer boven de straat en zorgen voor de vertrouwde internationale sfeer die hoort bij het Wereld Muziek Concours (WMC).

De feestelijke aankleding is extra bijzonder, want juist in de Stationsstraat vond in 1951 de allereerste editie van het WMC plaats. Daarmee geldt de straat als de bakermat van het wereldberoemde muziekfestival.

Bewoners houden traditie levend

Het initiatief om de straat tijdens het WMC te versieren ontstond ruim twintig jaar geleden dankzij bewoner Wim Buck, die al 45 jaar in de Stationsstraat woont. Als voormalig vrijwilliger en jarenlang betrokkene bij de organisatie van het WMC draagt hij het muziekfestival nog altijd een warm hart toe.

Samen met Ellen Henzyk en Franco Wetzelaer zorgt hij ervoor dat de straat tijdens iedere WMC-editie weer feestelijk wordt aangekleed.

“Zonder vrijwilligers is een wereldberoemd muziekfestival als het WMC niet te organiseren”, aldus de initiatiefnemers.

Samenwerking met Beleef Kerkrade

De bewoners vroegen Beleef Kerkrade om ook dit jaar de vlaggetjesslingers opnieuw op te hangen. Met ondersteuning van de gemeente, die een hoogwerker en medewerkers beschikbaar stelde, werden de slingers ondanks de tropische temperaturen weer tussen de lichtmasten bevestigd.

Het resultaat is een kleurrijke Stationsstraat die bezoekers direct onderdompelt in de internationale sfeer van het Wereld Muziek Concours.

Oproep aan inwoners

Volgens Patrick Ypelaar van Beleef Kerkrade laten juist dit soort initiatieven zien hoe sterk de betrokkenheid van inwoners bij het WMC is.

“We doen er alles aan om van het WMC weer een prachtig muziekfeest te maken. We hopen dat inwoners hun WMC-versiering van zolder halen of nieuwe versiering aanschaffen, zodat in steeds meer straten het echte WMC-gevoel zichtbaar wordt.”

Hij benadrukt dat de samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers, gemeente en organisaties ervoor zorgt dat Kerkrade tijdens het WMC verandert in één grote muziekstad.

Een straat vol geschiedenis

Voor veel inwoners roept de feestelijk versierde Stationsstraat herinneringen op aan eerdere edities van het WMC. Tegelijkertijd maken nieuwe generaties kennis met de plek waar ruim 75 jaar geleden de basis werd gelegd voor een muziekfestival dat inmiddels internationale bekendheid geniet.

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