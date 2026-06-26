Boudewijn Zenden en burgemeester Daan Prevoo komen in actie voor kankeronderzoek tijdens Heuvels en Helden

Deelnemers wandelen en fietsen tijdens Heuvels en Helden in Valkenburg om geld op te halen voor kankeronderzoek.

VALKENBURG – Voormalig profvoetballer Boudewijn Zenden, onderzoekers van Maastricht UMC+ en burgemeester Daan Prevoo behoren tot de deelnemers aan Heuvels en Helden, dat op zaterdag 4 juli plaatsvindt bij het Shimano Experience Center in Valkenburg. Met het sportieve evenement wordt geld ingezameld voor Kankeronderzoekfonds Limburg.

Deelnemers kunnen wandelend, hardlopend, fietsend of gravellend sponsorgeld ophalen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Volgens de organisatie groeit de belangstelling vanuit heel Limburg en doen steeds meer particulieren, bedrijven, zorgprofessionals en verenigingen mee.

Bekende gezichten aan de start

Ambassadeur Boudewijn Zenden neemt zelf deel aan het evenement en is een fondsenwervingsactie gestart. Ook vijf onderzoeksteams van Maastricht UMC+ verschijnen aan de start. Daarmee zijn niet alleen mensen die direct met kanker te maken hebben vertegenwoordigd, maar ook de onderzoekers die dagelijks werken aan nieuwe behandelingen en inzichten.

Burgemeester Daan Prevoo geeft niet alleen het officiële startschot, maar bestuurt tijdens het evenement ook een van de drie riksja’s die door Valkenburg rijden. Onderweg kunnen passagiers een donatie doen voor Kankeronderzoekfonds Limburg.

“Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen zich inmiddels aan Heuvels en Helden verbinden”, zegt voorzitter Rik Koppens. “Van onderzoekers en zorgprofessionals tot bedrijven, families en vriendengroepen. Die betrokkenheid laat zien hoeveel mensen geraakt worden door kanker en hoe groot de bereidheid is om samen bij te dragen aan meer onderzoek.”

Moment van bezinning

Halverwege de routes verzamelen de deelnemers zich bij Château St. Gerlach voor een moment van bezinning. Daar wordt stilgestaan bij iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad, waaronder patiënten, naasten, overlevenden en mensen die worden gemist.

Ook bezoekers zijn welkom

Naast de sportieve onderdelen is er een uitgebreid randprogramma op het terrein van het Shimano Experience Center. Bezoekers kunnen deelnemers aanmoedigen, een donatie doen en genieten van een tombola, entertainment, een optreden van Wir Sind Spitze! en muziek van DJ Admin.

Inschrijven voor Heuvels en Helden is nog mogelijk. Deelname kost €25. Deelnemers maken een persoonlijke actiepagina aan om sponsorgeld in te zamelen voor Kankeronderzoekfonds Limburg. Wie minimaal €500 ophaalt, ontvangt het inschrijfgeld terug. Daarnaast zijn er verschillende beloningen, waaronder een sportvoedingspakket, een gesigneerd boek van Joseph Oubelkas en voor het team of bedrijf met de hoogste opbrengst een optreden van Wir Sind Spitze!.

Het evenement begint op zaterdag 4 juli om 10.00 uur bij het Shimano Experience Center in Valkenburg.

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