Stel nu je team samen voor het Tourspel van De Limburger

Nog even en het wielerseizoen bereikt weer een van de absolute hoogtepunten. Op zaterdag 4 juli gaat de 113e editie van de Ronde van Frankrijk van start in Barcelona. Voor wielerliefhebbers betekent dat niet alleen drie weken vol spektakel, maar ook de start van het Tourspel van De Limburger.

Deelnemers stellen een team samen van 15 renners en kunnen het opnemen tegen vrienden, familie of collega’s in een eigen poule. Daarbij draait het om het voorspellen van de renners die tijdens de Tour de meeste punten weten te verzamelen.

De grote vraag is of de strijd om de gele trui opnieuw zal uitmonden in een duel tussen Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard. Ook de strijd om de witte, groene en bolletjestrui belooft spannend te worden. Daarnaast zijn de ogen gericht op de prestaties van de Nederlandse renner Mike Teunissen.

Selectie nog niet definitief

Wie meedoet aan het Tourspel doet er goed aan zijn of haar team regelmatig te controleren. Niet alle wielerploegen hebben hun definitieve selectie voor de Tour de France namelijk al bekendgemaakt. Het is daarom verstandig om eventuele wijzigingen in de aanloop naar de start in de gaten te houden.

De selectie kan nog worden aangepast tot en met zaterdag 4 juli om 17.00 uur. Daarna staat het team definitief vast.

Abonnees van De Limburger kunnen met maximaal drie verschillende teams deelnemen aan het Tourspel en maken daarmee kans op de beschikbare prijzen.

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