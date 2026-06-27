Fotostudio Carreno Peter Trompetter Only by Kamilla Kay Fotografie
27 juni 2026

Stel nu je team samen voor het Tourspel van De Limburger

Redactie van ParkstadActueel 1 uur geleden
Tourspel_header_NB

Nog even en het wielerseizoen bereikt weer een van de absolute hoogtepunten. Op zaterdag 4 juli gaat de 113e editie van de Ronde van Frankrijk van start in Barcelona. Voor wielerliefhebbers betekent dat niet alleen drie weken vol spektakel, maar ook de start van het Tourspel van De Limburger.

Deelnemers stellen een team samen van 15 renners en kunnen het opnemen tegen vrienden, familie of collega’s in een eigen poule. Daarbij draait het om het voorspellen van de renners die tijdens de Tour de meeste punten weten te verzamelen.

De grote vraag is of de strijd om de gele trui opnieuw zal uitmonden in een duel tussen Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard. Ook de strijd om de witte, groene en bolletjestrui belooft spannend te worden. Daarnaast zijn de ogen gericht op de prestaties van de Nederlandse renner Mike Teunissen.

Selectie nog niet definitief

Wie meedoet aan het Tourspel doet er goed aan zijn of haar team regelmatig te controleren. Niet alle wielerploegen hebben hun definitieve selectie voor de Tour de France namelijk al bekendgemaakt. Het is daarom verstandig om eventuele wijzigingen in de aanloop naar de start in de gaten te houden.

De selectie kan nog worden aangepast tot en met zaterdag 4 juli om 17.00 uur. Daarna staat het team definitief vast.

Abonnees van De Limburger kunnen met maximaal drie verschillende teams deelnemen aan het Tourspel en maken daarmee kans op de beschikbare prijzen.

About The Author

Redactie van ParkstadActueel

See author's posts

Meer zoals dit

Bezoekers genieten van ParkCity Live in Park Bekkerveld in Heerlen.

ParkCity Live 2026 staat voor de deur: Heerlen maakt zich op voor een muzikaal festivalweekend

Redactie van PA | Kamilla Kovacs 43 minuten geleden
Historiserende nieuwbouw Versiliënbosch

Woonpunt kiest voor historiserende nieuwbouw in Versiliënbosch: huurders krijgen terugkeergarantie

Redactie van ParkstadActueel 1 uur geleden
Leeuw

Statige nieuwkomer voor het leeuwenverblijf van GaiaZOO

Redactie van PA | Peter Trompetter 15 uur geleden
Wim Buck, Ellen Henzyk en Franco Wetzelaer bekijken de WMC-vlaggetjesslingers in de Stationsstraat in Kerkrade.

WMC-vlaggetjesslingers brengen historische Stationsstraat in Kerkrade opnieuw in feeststemming

Redactie van PA | Peter Trompetter 16 uur geleden
Deelnemers wandelen en fietsen tijdens Heuvels en Helden in Valkenburg om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Boudewijn Zenden en burgemeester Daan Prevoo komen in actie voor kankeronderzoek tijdens Heuvels en Helden

Redactie van ParkstadActueel 17 uur geleden
Internationale jeugdbrassband repeteert voor WMC 2026 in Kerkrade

HuB.Kerkrade en WMC presenteren inspirerend randprogramma ‘Tussen de noten’

Redactie van ParkstadActueel 17 uur geleden

Ook het bekijken waard

Bezoekers genieten van ParkCity Live in Park Bekkerveld in Heerlen.

ParkCity Live 2026 staat voor de deur: Heerlen maakt zich op voor een muzikaal festivalweekend

Redactie van PA | Kamilla Kovacs 43 minuten geleden
Historiserende nieuwbouw Versiliënbosch

Woonpunt kiest voor historiserende nieuwbouw in Versiliënbosch: huurders krijgen terugkeergarantie

Redactie van ParkstadActueel 1 uur geleden
Tourspel_header_NB

Stel nu je team samen voor het Tourspel van De Limburger

Redactie van ParkstadActueel 1 uur geleden
Leeuw

Statige nieuwkomer voor het leeuwenverblijf van GaiaZOO

Redactie van PA | Peter Trompetter 15 uur geleden
Wim Buck, Ellen Henzyk en Franco Wetzelaer bekijken de WMC-vlaggetjesslingers in de Stationsstraat in Kerkrade.

WMC-vlaggetjesslingers brengen historische Stationsstraat in Kerkrade opnieuw in feeststemming

Redactie van PA | Peter Trompetter 16 uur geleden