Woonpunt kiest voor historiserende nieuwbouw in Versiliënbosch: huurders krijgen terugkeergarantie

Woonpunt wil Versiliënbosch vernieuwen met historiserende nieuwbouw. De plannen moeten de wijk toekomstbestendig maken, terwijl het karakter van het voormalige tuindorp behouden blijft.

HEERLEN – Woningcorporatie Woonpunt wil alle 293 sociale huurwoningen in de Heerlense wijk Versiliënbosch vervangen door historiserende nieuwbouw. Met de plannen wil de corporatie het karakter van het voormalige tuindorp behouden en versterken, terwijl de woningen worden aangepast aan de eisen van deze tijd.

De bewonerscommissie heeft inmiddels een adviesaanvraag ontvangen over het voorgenomen besluit. Huidige huurders kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van een wisselwoning en krijgen de garantie dat zij kunnen terugkeren naar een nieuwe sociale huurwoning in Versiliënbosch.

Renovatie blijkt geen duurzame oplossing

Na het sloopbesluit uit 2022 liet Woonpunt meerdere onderzoeken uitvoeren naar de mogelijkheden om de woningen, waaronder 73 beeldbepalende panden, te behouden. Ook werd samen met de bewonerscommissie een second opinion uitgevoerd om renovatie opnieuw te beoordelen.

Volgens Woonpunt blijkt uit alle onderzoeken dat renovatie technisch niet verantwoord is. De vochtproblemen zouden daarmee niet structureel worden opgelost en ook na renovatie zouden de woningen onvoldoende toekomstbestendig zijn voor volgende generaties bewoners.

Met historiserende nieuwbouw wil de woningcorporatie deze problemen definitief aanpakken. Tegelijkertijd ontstaat ruimte voor duurzamere woningen en nieuwe woningtypen, waaronder levensloopbestendige woningen.

Versiliënbosch opnieuw als tuindorp ingericht

Volgens Woonpunt blijft het bestaande stratenpatroon behouden en wordt de oorspronkelijke groene uitstraling van de wijk teruggebracht. Ook de overgang tussen privéterreinen en de openbare ruimte krijgt opnieuw vorm.

Parkeren moet zoveel mogelijk achter de woningen plaatsvinden. Daardoor ontstaat meer ruimte voor groen, veiligheid en ontmoetingsplekken in de straten.

De nieuwe woningen krijgen een architectuur die aansluit bij het historische karakter van Versiliënbosch. Kenmerkende materialen, kleuren en oorspronkelijke geveldetails keren terug in het ontwerp. Op markante locaties in de wijk worden extra historische elementen toegevoegd.

Aandacht voor de gemeenschap

Naast de vernieuwing van de woningen wil Woonpunt ook investeren in de sociale samenhang binnen de wijk. Huurders kunnen tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk in de buurt blijven wonen. Afhankelijk van de uiteindelijke planvorming kunnen bewoners mogelijk terugkeren naar hun oude woonlocatie of opnieuw naast hun voormalige buren wonen.

Daarnaast is in de plannen ruimte opgenomen voor een centraal plein, een nieuw buurthuis en kwalitatieve openbare ruimtes die ontmoeting stimuleren. Bestaande initiatieven, zoals de Buurttuin, blijven volgens Woonpunt onderdeel van de plannen.

Advies bewonerscommissie volgt in september

De adviesaanvraag werd op 25 juni 2026 toegelicht aan de bewonerscommissie en uitgereikt aan de bewoners van Versiliënbosch. De bewonerscommissie brengt in september namens de bewoners advies uit.

Woonpunt verwacht eind september een definitief besluit te nemen. Daarna wordt samen met de bewonerscommissie, bewoners en de gemeente Heerlen gewerkt aan een masterplan voor de wijk. De uitwerking hiervan zal naar verwachting ongeveer een jaar in beslag nemen. Vervolgens wordt de planning voor de uitvoering opgesteld.

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