Miljoenen Nederlanders krijgen deze week geld terug of moeten flink bijbetalen: check jouw belastingaanslag

De Belastingdienst heeft de eerste 8,3 miljoen definitieve aanslagen inkomstenbelasting over 2025 verstuurd. Vrijwel iedereen die vóór 1 april aangifte deed, heeft inmiddels bericht ontvangen. Van alle aanslagen moeten ongeveer 1,2 miljoen mensen belasting bijbetalen, terwijl 5,3 miljoen mensen juist geld terugkrijgen.

Wie een groot bedrag moet betalen of terugontvangt, kan volgens de Belastingdienst financiële verrassingen in de toekomst voorkomen door een voorlopige aanslag aan te vragen of een bestaande voorlopige aanslag aan te passen.

Belasting verspreid over het jaar

Met een voorlopige aanslag betaal of ontvang je belasting alvast gedurende het lopende belastingjaar. De hoogte daarvan is gebaseerd op je verwachte inkomen en persoonlijke situatie. Bij de definitieve belastingaangifte wordt dit vervolgens verrekend.

Volgens de Belastingdienst kan dit onder meer aantrekkelijk zijn voor mensen die recht hebben op hypotheekrenteaftrek, hoge zorgkosten hebben of ondernemer zijn. Ook mensen met extra inkomsten of veranderingen in hun financiële situatie kunnen hiermee voorkomen dat zij achteraf een groot bedrag moeten betalen.

Controleer of jouw situatie is veranderd

De Belastingdienst adviseert mensen om hun voorlopige aanslag aan te passen wanneer hun persoonlijke of financiële situatie verandert. Dat geldt bijvoorbeeld bij:

aankoop van een woning;

verandering van inkomen;

starten of stoppen als ondernemer;

pensionering of het ontvangen van AOW;

hoge zorgkosten;

een echtscheiding of andere belangrijke levensgebeurtenissen.

Door wijzigingen tijdig door te geven, sluit de voorlopige aanslag beter aan op de uiteindelijke belastingaanslag.

Hulp beschikbaar

Wie twijfelt of een voorlopige aanslag verstandig is of hulp nodig heeft bij het aanpassen ervan, kan terecht bij de Belastingdienst. Dat kan online, telefonisch of via een belastingkantoor of steunpunt.

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