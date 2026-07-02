Onderzoek naar mogelijk skelet van d’Artagnan in Maastricht nog niet afgerond

MAASTRICHT – Het skelet dat eerder dit jaar werd gevonden in de kerk van Wolder en mogelijk toebehoort aan de beroemde Franse musketier d’Artagnan, roept na maanden van wetenschappelijk onderzoek nog altijd meer vragen dan antwoorden op. Hoewel enkele onderzoeksresultaten aansluiten bij de historische gegevens, is aanvullend DNA-onderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen.

Het skelet werd op 13 maart 2026 tijdens een noodopgraving veiliggesteld en vervolgens uitgebreid onderzocht door fysisch-antropologen van Hogeschool Saxion en archeologen van BAAC. De vondst kreeg wereldwijd aandacht doordat al snel werd gespeculeerd dat het om de stoffelijke resten van Charles de Batz de Castelmore, beter bekend als d’Artagnan, zou kunnen gaan.

Leeftijd past, herkomst roept vragen op

Uit het onderzoek blijkt dat het om een man gaat van ongeveer 1,74 meter lang, die tussen de 44 en 66 jaar oud was toen hij overleed. Dat past bij de leeftijd waarop d’Artagnan in 1673 tijdens het beleg van Maastricht sneuvelde.

Andere onderzoeksresultaten maken de identificatie echter minder waarschijnlijk. Isotopenonderzoek wijst niet duidelijk naar de Franse Gascogne, waar d’Artagnan vandaan kwam, maar eerder naar een herkomst of voedingspatroon dat past bij Oost- of Zuidoost-Europa. Ook bleek een eerder gevonden metalen voorwerp geen musketkogel, maar waarschijnlijk een onderdeel van een gesmede spijker.

Vervolgonderzoek met ancient DNA

De onderzoekers willen nu zogenoemd ancient DNA-onderzoek uitvoeren. Daarmee hopen zij de geografische herkomst van de overledene nauwkeuriger vast te stellen. Als dat onderzoek de mogelijkheid dat het om d’Artagnan gaat niet uitsluit, kan vervolgens DNA van nog levende familieleden worden vergeleken.

Zelfs na afronding van het vervolgonderzoek is het mogelijk dat nooit met volledige zekerheid kan worden vastgesteld van wie het skelet is.

Internationaal historische belangstelling

De ontdekking heeft internationaal veel aandacht gekregen vanwege de historische betekenis van d’Artagnan, die wereldberoemd werd door de roman De Drie Musketiers van Alexandre Dumas. Historische bronnen geven echter geen uitsluitsel over zijn laatste rustplaats, waardoor meerdere locaties rond Maastricht al langer als mogelijke begraafplaats worden genoemd.

De gemeente Maastricht benadrukt dat de huidige onderzoeksresultaten een identificatie als d’Artagnan niet bevestigen, maar ook nog niet volledig uitsluiten. Daarom wordt ingezet op aanvullend wetenschappelijk onderzoek.

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