Nieuwe West-lus breidt Beekdaelenroute uit met 36 kilometer extra fietsplezier

BEEKDAELEN – Fietsliefhebbers kunnen vanaf deze zomer nog meer van Beekdaelen ontdekken. De populaire Beekdaelenroute is uitgebreid met een nieuwe West-lus van 36 kilometer. Daarnaast is de bestaande Noord-lus uitgebreid met een grensoverschrijdend traject door de Duitse gemeente Gangelt.

De officiële opening vond plaats op 1 juli in Amstenrade. Burgemeester Geurts opende de nieuwe lus samen met burgemeester Guido Willems van Gangelt, Erik Debeye, locatiemanager van zorgcentrum Elvira-Leontine, en Hanneke van Eijndhoven, directeur van Visit Zuid-Limburg. Samen met bewoners van zorgcentrum Elvira-Leontine werden symbolisch de eerste kilometers van de nieuwe route virtueel afgelegd.

36 kilometer door het Beekdaalse landschap

De nieuwe West-lus voert fietsers langs verschillende dorpen en natuurgebieden in de gemeente. De route loopt onder meer door Oirsbeek, Merkelbeek, Bingelrade, Jabeek, Doenrade, Puth, Sweikhuizen en het gebied rondom de zandgroeve in Schinnen. Het startpunt bevindt zich op de Markt in Oirsbeek, waarna de route eenvoudig te volgen is via de bekende fietsknooppunten en de herkenbare roze Beekdaelenroute-bordjes.

Ook uitbreiding richting Duitsland

Naast de nieuwe West-lus is ook de Noord-lus vernieuwd. Deze route loopt nu deels door de Duitse gemeente Gangelt. Daarmee wordt de samenwerking tussen beide gemeenten en de grensoverschrijdende ligging van Beekdaelen extra onderstreept.

Maak kennis met de inwoners

Langs de West-lus staan, net als op de Noord- en Zuid-lus, meerdere ‘Meet the Local’-informatiezuilen. Via QR-codes kunnen fietsers videoboodschappen bekijken van inwoners die vertellen over hun dorp, de omgeving en wat hun woonplaats bijzonder maakt.

Gratis fietskaart beschikbaar

Alle drie de fietslussen zijn opgenomen op een vernieuwde Beekdaelenroute-fietskaart. Hierop staan naast de routes ook een overzichtskaart, afstaptips en leuke wetenswaardigheden. De kaart is gratis verkrijgbaar bij de vestigingen van Visit Zuid-Limburg.

Wie liever digitaal navigeert, kan de afzonderlijke routes ook downloaden als GPX-bestand of pdf. Bovendien kunnen de drie lussen eenvoudig met elkaar worden gecombineerd voor een langere fietstocht.

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