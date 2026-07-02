Theater Landgraaf sluit seizoen af met bijzonder dubbelconcert en blikt vooruit op nieuw programma

Het theaterseizoen 2025-2026 in Theater Landgraaf wordt komende vrijdag feestelijk afgesloten met een bijzonder dubbelconcert. Singer-songwriters Ron Verkoulen & band, Harold K en Linda Koolen zorgen voor een avond vol luistermuziek, verhalen en Limburgse klanken.

Met deze voorstelling spreekt het theater ook nadrukkelijk haar waardering uit voor de vrijwilligers, die zich het afgelopen seizoen met grote inzet hebben ingezet om het theater draaiende te houden en bezoekers telkens weer een complete theaterervaring te bieden.

Nieuwe speeldata musical “Elisabeth”

De eerder vanwege extreme hitte afgelaste voorstellingen van de musical Elisabeth door de Musical-C-groep van de Theaterschool Landgraaf zijn inmiddels opnieuw ingepland. De uitvoeringen vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober. Reeds gekochte tickets blijven geldig. Verdere informatie volgt.

Door deze wijziging zijn ook andere activiteiten verplaatst. De Open Dag van de Theaterschool vindt nu plaats op zondag 6 september en de voorstelling van Paul van Loo is verplaatst naar zondagmiddag 20 september.

Zomerprogramma en nieuw seizoen in aantocht

Vooruitkijkend naar de zomer werkt het theater aan een nieuw initiatief: het “Terras Theater”. Op zaterdagmiddag 8 augustus komt het theater naar buiten en strijkt het neer op drie horecaterrassen verspreid over de gemeente. Tijdens dit evenement wordt tevens het volledige programma voor theaterseizoen 2026-2027 gepresenteerd.

Praktische informatie

Tickets zijn online verkrijgbaar via de website van het theater en daarnaast op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur aan de theaterkassa. Ook aan de dag- of avondkassa zijn kaarten beschikbaar, mits de voorstelling niet is uitverkocht.

Dubbelconcert met Limburgse singer-songwriters

De afsluitende avond staat in het teken van luistermuziek, folk en singer-songwritertradities.

Ron Verkoulen uit Posterholt brengt sinds 2016 folk- en americana-geïnspireerde nummers in het dialect. Zijn muziek kenmerkt zich door een warme stem, sterk gitaarspel en verhalende teksten met humor en diepgang. In juni 2025 verscheen zijn EP, waarmee hij langs diverse Limburgse theaters toert.

Harold K is bij een breed publiek bekend van het nummer “Heppeneert” en won in 2018 de Jo Erens Prijs. Zijn stijl is persoonlijk en direct, met verhalen die balanceren tussen traditie en hedendaagse invloeden. Tijdens dit concert brengt hij onder meer werk van zijn aankomende EP Det verdwale ouch ein antwoord is, die in oktober 2026 verschijnt.

Samen met Linda Koolen vormt hij een muzikaal duo dat het kleine leven centraal stelt. Koolen schrijft en zingt in dialect en weet persoonlijke thema’s op een kwetsbare en krachtige manier te vertalen naar muziek. Haar werk varieert van intieme herinneringen tot dromerige verhalen over ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.

Het belooft een avond te worden vol kwaliteit, emotie en herkenning – met ruimte voor zowel een lach als een traan.

Datum: vrijdag 3 juli 2026

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Theater Landgraaf

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