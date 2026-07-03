Keti Koti herdacht in Heerlen tijdens opening expositie ‘Limburg wordt beter!’

Sommige mensen vragen zich af wat het verleden met het heden te maken heeft. Het antwoord is: alles. Het slavernijverleden heeft generaties lang mensen beroofd van vrijheid, waardigheid en gelijke kansen, de basis voor welzijn. De strijd om de slavernij af te schaffen was een strijd voor menselijkheid. Maar het beëindigen van slavernij was niet het einde. De gevolgen zijn nog steeds merkbaar, omdat structurele ongelijkheid zich niet vanzelf oplost en iedereen, ongeacht afkomst, raakt.

Ongelijkheid ondermijnt ook de sociale verbinding, waar iedereen profijt van kan hebben. Investeren in gezamenlijk welzijn is daarom geen emotioneel gebaar, maar een slimme keuze en een daad van herstel en rechtvaardigheid. Reparatie betekent niet alleen terugkijken; het betekent de schade erkennen en de problemen aanpakken die er zijn.

De stip aan de horizon is duidelijk: een Heerlen waarin 120 nationaliteiten niet naast elkaar, maar met elkaar leven. Waar welzijn niet afhangt van afkomst en de stad haar verantwoordelijkheid serieus neemt voor iedereen, zonder uitzondering. Dit is geen droom, maar een beleid ruggengraat.